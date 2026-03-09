나비, 세상에서 제일 사랑스러운 임산부 [스타★샷]

나비 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=나비 인스타그램 계정

가수 나비의 사랑스러운 만삭 화보가 공개됐다.

9일 나비의 개인 인스타그램 계정에 올라온 만삭 화보는 4월 출생 예정인 아이의 태명 ‘베리’를 테마로 했다.

게시물에는 ‘Hi! I'm berry mom’이라고 적었다. 나비는 체크 패턴이 돋보이는 레드 원피스를 착용했다. 가슴 라인의 화이트 레이스와 밑단의 섬세한 자수 디테일이 고전적이면서도 소녀다운 느낌을 준다. 여기에 심플한 블랙 가디건을 걸쳐 전체적인 색감을 차분하게 눌렀다. 세련된 대비와 함께 포근한 인상이 더해졌다. 루즈핏 그레이 레그 워머와 블랙 슈즈는 최근 유행하는 ‘코티지 코어’ 감성이 느껴진다.

시원하게 목선을 드러내는 업스타일 번 헤어로 작은 얼굴을 강조하는 동시에 원피스와 색을 맞춘 빨간색 귀걸이가 생기를 더했다. 특히 소품으로 딸기가 활용돼 상큼한 미소와 함께 싱그럽고 생동감 넘치는 분위기를 만들었다. 부드러운 자연광은 평화롭고 나른한 오후의 여유가 느껴진다.

누리꾼들은 ‘베리 가족 너무 아름다워요’, ‘너무 이쁘다’, ‘세젤예 임산부’ 등의 댓글로 칭찬과 감탄을 아끼지 않았다.

