블랙핑크 지수, 촬영 현장에서 산뜻한 여름 패션 [스탸★샷]

지수 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=지수 인스타그램 계정

지수가 촬영지에서 시원한 여름 패션으로 매력을 발산했다.

지난 8일 아이돌 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 멤버이자 배우 지수의 인스타그램에는 ‘월간남친 구독하세요’라는 글과 함께 다수의 사진이 업로드됐다. 촬영 현장으로 보이는 휴양지에서 찍은 사진에는 넷플릭스(NETFLIX) 시리즈 ‘월간남친’에 함께 출연하는 서인국도 함께 등장했다.

푸른 꽃무늬가 들어간 화이트 원피스에 짧은 가디건을 매치한 청순한 스타일은 ‘여친룩’의 정석이다.

스퀘어 네크라인과 레이스 디테일에 로맨틱한 무드를 더한다. 맑은 하늘과 에메랄드빛 바다 배경이 청량하고 화사한 분위기를 전한다. 이외에도 화이트 셔츠와 연청 데님 팬츠로 심플하고 깨끗한 인상을 주는 패션에 옆으로 길게 땋은 머리 스타일로 소녀다운 느낌을 강조하기도 했다. 스트라이프 패턴의 로브를 걸치고 챙이 넓은 보트 햇을 쓴 사진은 완벽한 휴양지 스타일이다. 전체적으로 청순하고 생동감 넘치는 리조트 룩의 완성이다.

2016년 블랙핑크의 멤버로 데뷔한 지수는 2021년 JTBC 드라마 ‘설강화’로 배우 활동을 시작했다. 현재 넷플릭스 시리즈 로맨틱 코미디 드라마 ‘월간남친’에서 웹툰 PD 서미래 역으로 활약 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

