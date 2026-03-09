권은비, 탄탄하고 슬림한 몸매 돋보여…패션 센스까지 최고 [스타★샷]

권은비 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=권은비 인스타그램 계정

권은비 인스타그램 계정에 업로드된 사진. 출처=권은비 인스타그램 계정

권은비가 청량하고 시원한 매력을 뽐냈다.

지난 8일 권은비의 인스타그램 계정에 새로운 게시글이 업로드됐다.

사진 속 권은비는 강렬한 코발트블루 컬러가 시선을 사로잡는 반소매 티셔츠와 조거 팬츠를 매치했다. 자칫 단조로워 보일 수 있지만 그레이 맨투맨을 어깨에 걸침으로써 경쾌한 프레피 무드를 더했다. 특히 몸에 딱 맞는 티셔츠가 몸의 라인과 탄탄한 복근을 고스란히 보여 주고 있어 매력을 발산했다.

이외에도 다양한 패션이 함께 공개됐다. 가슴에 섬세한 자수 디테일이 있는 오프숄더 화이트 롱 슬리브와 카모플라쥬 미니스커트를 매치해 상반되는 분위기를 완벽히 소화했다. 오버사이즈 블랙 후드 집업을 착용하면서 화이트 이너 소매를 길게 빼내 레이어드 디테일을 살리기도 했다. 은은한 세이지 그린 색 랩 스타일 상의와 와이드 팬츠 셋업으로 또 다른 우아하고 정적인 라운지 웨어 스타일을 연출한 모습은 앞서 공개한 사진들과 또 다른 색다른 느낌을 줬다.

게시물에는 권은비의 반려견 금비의 사진도 포함됐다. 팬들은 ‘여신님’, ‘미모 실화냐’, ‘파란색 잘 어울린다’ 등의 댓글로 찬사를 아끼지 않았다.

