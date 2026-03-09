‘언더커버 미쓰홍’ 강채영 “아쉽고 또 아쉬운 종영…모든 미스김 무한한 존경”

배우 강채영이 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 종영을 맞아 진심 어린 인사를 전했다.

강채영은 9일 소속사 메리고라운드컴퍼니를 통해 “저희와 같이 울고 웃으며 함께해주신 시청자분들 덕분에 미숙이를 잘 보내줄 수 있을 것 같아 감사한 마음뿐입니다”라며 시청자들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 “미숙이를 처음 만나 설레는 마음에 첫 촬영 전날 밤을 지새운 게 엊그제 같은데 벌써 종영이라니요! 아쉽고 또 아쉽습니다”라고 작품을 떠나보내는 소회를 밝혔다.

시대극에 미혼모라는 설정으로 촬영 전 부담감도 있었음을 밝혔다. 그는 “걱정하기도 했지만 든든한 301호 룸메즈와 사랑스러운 봄이 덕분에 언제 그랬냐는 듯 너무나도 소중하고 행복한 시간을 보냈다”고 전했다.

또한 “속 깊고 따뜻한 미숙이가 저에게 그래줬던 것처럼, 미숙이의 여정이 시청자분들께도 작게 나마 위로가 되었기를 바란다”며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 이어 “그 시대를 살아내고 견뎌냈던 모든 미스김들께 무한한 존경과 사랑을, 그리고 오늘 하루를 열심히 살아내고 계신 여러분들께 진심 어린 응원을 보냅니다. 정말 감사드립니다”라며 작품을 통해 전하고 싶었던 마음을 전했다. 끝으로 “저는 또 다른 작품에서 반갑게 인사드리겠습니다”라며 다음 활동에 대한 기대를 더했다.

극 중 강채영은 한민증권 마강지점 직원이자 301호 룸메이트 김미숙 역으로 분해 극의 한 축을 담당했다. 딸을 홀로 키우는 미혼모로서의 삶과 위기 속에서도 버텨내는 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 현실적인 연기로 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 특히 극 후반부 펼쳐진 미숙의 서사는 시청자들의 안타까움과 응원을 동시에 불러일으키며 화제를 모았다.

