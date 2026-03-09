[톡★스타] 고경표 “신정우와 싱크로율 낮아, 오히려 홍금보와 닮았다”

배우 고경표가 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’(tvN)을 떠나보내는 소회를 전했다.

고경표는 전날 종영한 언더커버 미쓰홍’에서 오직 숫자와 논리를 신뢰하는 완벽주의 기업 사냥꾼 신정우 역을 맡아 냉철한 이성과 감정의 변화를 넘나드는 입체적인 연기를 선보였다.

극 중 신정우는 후반부 ‘여의도 해적단’에 합류해 강필범(이덕화 분) 회장의 비자금 흐름을 꿰뚫는 통찰력을 보여주는 한편, 위기에 처한 옛 연인 홍금보(박신혜 분)를 위해 결정적인 순간마다 든든한 지원군이 되며 극의 긴장감을 끌어올렸다. 특히 마지막 방송에서는 DK벤처스의 투자를 철회시키고 주주총회에서 ‘여의도 해적단’의 우호 지분 확보를 선언하며 상황을 역전시키는 데 핵심 역할을 했다. 모든 사건이 마무리된 뒤 금보에게 진심 어린 사과와 함께 악수를 청하며 떠나는 정우의 모습은 캐릭터의 성장을 보여주며 여운을 남겼다.

종영을 맞은 고경표는 9일 “박신혜 배우의 훌륭한 리드 아래 많은 배우들과 협업하며 즐겁게 촬영했다”며 “시청자분들의 큰 사랑이 높은 시청률로 이어졌다고 생각해 배우로서 큰 성취감을 느낀다”고 소감을 밝혔다.

신정우라는 인물을 연기하며 가장 고민했던 지점에 대해서도 털어놨다. 고경표는 “정우는 홍금보와 신념이 강하게 부딪히는 인물”이라며 “사랑의 기억이 깊이 남아 있는 인물이라고 생각했기 때문에 짧은 장면 속에서도 가치관의 변화와 감정을 세밀하게 전달하려 했다”고 설명했다. 이어 “정우가 믿는 정의가 단순히 ‘나쁜 사람’으로만 보이지 않기를 바라는 마음으로 연기했다”고 덧붙였다.

캐릭터와 자신의 닮은 점에 대해서는 의외의 답을 내놓았다. 그는 “정우와의 싱크로율은 크지 않은 것 같다”며 “오히려 성격 면에서는 금보와 더 비슷하다. 실제로도 조금 손해를 보더라도 모두를 위해 개인적인 희생을 감수하는 편”이라고 말했다.

촬영 현장에 대한 기억도 전했다. 고경표는 “존경하는 선배들과 동료 배우들과 함께하는 현장 자체가 큰 즐거움이었다”며 “늘 웃음이 많았고 매 순간이 배움의 연속이었다”고 회상했다. 이어 “현장에서 선배들과 동료들이 연기에 임하는 태도를 보며 배우로서 스스로를 돌아보는 계기가 됐다”고 말했다.

가장 기억에 남는 장면으로는 신정우와 홍금보의 과거 서사가 담긴 장면들을 꼽았다. 그는 “짧은 장면이었지만 두 사람의 관계를 이해할 수 있는 소중한 순간이었다”고 설명했다. 또 “촬영이 추운 겨울에 진행됐는데 실내 촬영이 많아서 개인적으로는 좋았다”며 웃어 보였다.

앞으로의 계획도 전했다. 고경표는 “새로운 작품으로 다시 인사드릴 준비를 하고 있다”며 “배우뿐 아니라 제작자로서도 다양한 활동을 계획하고 있다”고 밝혔다. 이어 “주어진 일에 최선을 다하며 차근차근 보여드리겠다”고 말했다.

