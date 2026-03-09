‘막판 뒤집기’ 이제혁, 3위로 스노보드 사상 첫 메달

사진=대한장애인체육회 제공

한국 장애인 스노보드 국가대표 이제혁(CJ대한통운)이 자신의 두 번째 패럴림픽 무대에서 한국 스노보드 사상 첫 메달이라는 이정표를 세웠다.

이제혁은 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 파라 스노보드 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 결선에서 에마누엘레 페라토네르(이탈리아), 벤 투드호프(호주)에 이어 세 번째로 결승선을 통과하며 동메달을 목에 걸었다.

사진=대한장애인체육회 제공

대한민국 장애인 스노보드 종목 역사상 패럴림픽 시상대에 오른 것은 이제혁이 처음이다. 4년 전 베이징 대회 당시 준준결선에서 탈락하며 아쉬움을 삼켰던 이제혁은 이번 대회 예선부터 예리한 활약을 예고했다.

이제혁은 전날 열린 예선에서 51초74를 기록, 전체 출전 선수 16명 중 6위로 본선행 티켓을 거머쥐었다. 본선 첫 관문인 준준결선에서 조 1위로 준결선에 오른 이제혁은 8명이 두 조로 나뉘어 경쟁한 준결선에서도 투드호프의 뒤를 이어 2위로 결선행 티켓을 따냈다.

사진=대한장애인체육회 제공

단 4명만이 출전한 결선에서 이제혁은 경기 후반부까지 4위로 밀려나 있었으나, 막판 짜릿한 역전 드라마를 썼다. 코스 안쪽을 파고들던 이제혁은 3위로 달리던 알렉스 매시(캐나다)와 경로가 겹치며 충돌하는 위기를 맞았다. 하지만 이제혁은 강한 집중력으로 중심을 잃지 않고 버텨냈고, 반면 충돌의 여파로 매시가 넘어지면서 순위가 뒤바뀌었다.

다양한 지형지물로 구성된 코스에서 레이스를 펼치는 스노보드 크로스는 이제혁의 주 종목이다. ‘동빛 쾌거’를 일궈내며 한국 스노보드의 숙원을 푼 이제혁은 오는 14일 뱅크드 슬라롬 경기에 출전해 다시 한 번 설원 위 질주를 이어간다.

사진=대한장애인체육회 제공

사진=대한장애인체육회 제공

코르티나=공동취재단

코르티나=공동취재단

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]