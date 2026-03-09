강설민, 오늘(9일) '골든타임' 연다

가수 강설민이 앨범 ‘골든 타임(Goledn Time)’을 발표한다.

9일 정오 공개되는 강설민의 신보 'Golden Time'은 황금기를 뜻하는 단어처럼 가수 활동의 새로운 막을 열고 대세로 도약하기 위한 첫 시도를 담은 앨범으로 '나의 누나야', '청춘 스타트', '쓴 약처럼' 세 곡이 수록됐다.

타이틀곡 '나의 누나야'는 밝고 경쾌한 분위기가 돋보이는 트로트 곡으로 기존 강설민이 선보인 무게감 있는 모습에서 벗어나 캐주얼한 스타일로 전국 누나들의 마음을 사로잡는다.

또한 강설민의 깊이 있는 감성을 느낄 수 있는 '쓴 약처럼', 자신이 살아가고 있는 지금 역시 청춘임을 알리며 청춘을 즐기자는 긍정적인 멜로디를 담아낸 '청춘 스타트'로 새로운 강설민의 매력을 각인시킨다.

이번 앨범은 자자의 '버스 안에서'를 비롯해 '빗물', '부산 갈매기', '잃어버린 정', '난 정말 몰랐었네' 등 수많은 명곡을 만들어낸 신동훈 프로듀서가 전곡 작사, 작곡을 맡아 강설민 본연의 매력을 극대화했다.

MBN '헬로트로트' 준우승자인 강설민은 2022년 정식 데뷔하며 트로트 신예로 주목받았다. 특히 수려한 비주얼과 여심을 사로잡는 눈빛을 통해 '눈빛 프린스'라는 별명을 얻었던 그가 신보를 통해 다시 한번 '골든 타임'을 열 수 있을지 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

