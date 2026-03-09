LIV골프, 이번엔 부산에서… 오는 5월 아시아드CC서 개최

사진=Charles Laberge/LIV Golf 제공

LIV 골프가 2026년 한국 대회 개최를 공식 확정했다. 오는 5월28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 열린다.

LIV 골프 리그의 아시아 시장에서 중요한 이정표가 될 LIV 골프 코리아는 아시아드CC와 다년 계약을 체결하며 LIV 골프 일정에 새롭게 합류한다. 아시아드CC에서는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십과 2002년 아시안게임 등 주요 국제 대회를 치른 바 있다.

LIV 골프 CEO 스콧 오닐은 “LIV 골프가 한국으로 돌아오고 부산에서 개최하게 된 것은 리그와 한국 팬들에게 있어 중요한 단계”라며 “LIV 골프에 대한 관심은 계속해서 높아지고 있다. 아시아드CC와 부산은 경쟁력과 문화적 측면 모두에서 우리의 비전을 충족하는 이상적인 개최지”라고 밝혔다. 이어 “지난 시즌 한국에서의 성공적인 첫 개최를 바탕으로, 한국 팬들에게 다시 한 번 기억에 남을 한 주를 선사할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

LIV 골프 코리아는 지난해 인천에서 처음 개최됐다. 당시 브라이슨 디섐보가 개인전 우승과 함께 크러셔스GC를 팀 우승으로 이끌며 개인전과 단체전을 모두 석권했다. 디섐보는 2026년 타이틀 방어를 위해 세계 정상급 선수들과 다시 한 번 경쟁에 나설 예정이다.

한국 팬들의 관심은 주장 안병훈을 중심으로 김민규, 송영한, 대니 리까지 전원 한국 선수로 구성된 코리안GC에 쏠린다. 2026년에 창단된 코리안GC는 한화 금융 계열 공동 브랜드 플러스, 골프웨어 어메이징크리 등 굵직한 파트너십 체결하는 등 코스 안팎에서 빠르게 존재감을 키워가고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]