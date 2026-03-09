스테파니, 23세 연상 '전직 메이저리거' 앤더슨과 열애 근황

그룹 '천상지희' 출신 가수 스테파니(39)가 6년 전 화제가 된 23세 연상인 전직 메이저리거인 미국 야구 선수 브래디 앤더슨(62)과 열애에 대해 밝힌다.

9일 오후 8시 방송되는 KBS 조이(Joy) '무엇이든 물어보살' 355회에서는 천상지희로 2005년 데뷔해 역대 아이돌 중 최상위권 춤 실력 보유자로 알려진 스테파니가 등장한다.

그녀는 천상지희 데뷔 2년 만에 대중적인 인기를 누렸지만, 부상으로 4년 만에 활동을 중단했다. 이후 미국에서 재활 과정을 거쳐 발레단에 입단했다. 현재 전국 투어 공연도 예정 중이다.

하지만, 조금씩 쌓여 상처가 돼 버린 말 한마디 "다 잘하는데 왜 잘 안됐을까?"라는 말이 인생의 큰 고민이 돼 '무엇이든 물어보살'을 찾아오게 됐다고 말한다.

MC 이수근은 "뭐가 잘 안됐다는 거야? 돈을 덜 벌었나?"라며 의아해하고 이야기를 이어가던 스테파니를 향해 "배가 부른 것"이라고 짚는다.

스테파니는 "이를 갈고 목숨 걸고 무대를 꾸미는데, '불후의 명곡에서 왜 우승을 못 하냐'고 말하는 사람들이 있다"고 반응한다.

서장훈과 이수근은 당황해하며 "성공했으니 '불후의 명곡'에서도 섭외하는 것"이라면서 "잘 안 된 사람은 21년 동안 활동할 수 없다"라며 고민 자체를 부정하기도 한다.

자신의 이야기를 이어가는 스테파니를 향해 서장훈은 "스스로 잘하고 싶은 욕심이 많아서 그런 것"이라며 "오래 일 할 수 있는 것도 능력"이라고 말하고, 이수근 역시 "열심히 그리고 잘하는 걸 아는 사람이 더 많다"고 응원했다.

제작진은 "본 방송엔 여기에 23살 나이 차이로 화제를 모았던 스테파니의 열애설의 최신 근황까지 담긴다"고 예고했다.

<뉴시스>

