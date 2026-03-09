안세영의 아쉬움, 서승재-김원호가 전영오픈 2연패로 풀었다… “상상도 못했지만 이뤄서 기뻐”

전영오픈 2연패를 달성한 서승재와 김원호. 사진=AP/뉴시스

사진=AP/뉴시스

“상상도 못 했지만 이뤄서 너무 기쁘다.”

배드민턴 남자 복식 ‘세계 최강’ 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 전영오픈 2연패를 달성했다. 한국 선수로는 40년만의 대기록이다.

남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조는 9일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 아론 치아-소위익(말레이시아·2위) 조를 상대로 2-1(18-21 21-12 21-19) 역전승을 거뒀다.

지난해 이어 2연패를 달성했다. 1986년 박주봉 배드민턴 대표팀 감독-김문수 콤비 이후 한국 선수로는 40년 만이다.

쉽지 않았다. 1세트 18-18로 동점 상황에서 연속 3점을 내주며 기선을 뺏겼다. 반격에 나선 2세트에서 단 한번의 리드도 내주지 않으면서 경기를 원점으로 돌렸다. 3세트에서는 막판 역전극을 완성했다. 15-16에서 3연속 득점을 하며 역전에 성공했다. 이후 20-19로 좁혀졌지만 김원호가 강력한 스매싱을 날려 경기를 끝냈다.

서승재와 김원호는 경기 뒤 기쁨을 드러냈다. 서승재는 “2연패를 꼭 하고 싶었는데 이뤄서 너무 좋다. 이루고 싶은 부분들이 점점 이뤄지면서 자신감을 가지고 앞으로 큰 대회에 출전할 수 있을 것 같다”고 말했다. 김원호는 “(2연패를) 할 수 있을지 상상도 못 했지만 막상 이뤄지니 기분이 좋다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]