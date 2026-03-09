백일섭 “불암이 형도 연락 없어”…선배들 걱정

배우 백일섭이 절친이었던 고(故) 이순재를 떠올리며 씁쓸한 심경을 털어놨다. 오랜 세월 함께해 온 선배 배우들을 언급하며 건강을 걱정하는 동시에 자신의 마음속 허전함도 솔직하게 드러냈다.

지난 8일 방송된 MBN ‘알토란’에는 백일섭이 게스트로 출연했다. 그는 지난해 건강 문제로 휴식을 택했고, 올해 알토란을 통해 첫 방송 활동에 나섰다.

이날 백일섭은 최근 세상을 떠난 절친 故 이순재를 언급했다. 그는 "자꾸 위가 빈다. 불암이 형도 요즘 연락이 없다. 전화도 잘 안 받는다"고 털어놨다.

이어 "꼬치꼬치 물어볼 수도 없고 참 걱정이다. 바로 위 선배라 더 마음이 쓰인다"며 "불암이 형이 툴툴 털고 빨리 나왔으면 좋겠다"고 바랐다.

그러면서 "위가 자꾸 비면 내 차례가 온다는 이야기 아니냐. 그래도 나는 10년은 더 해야 한다"고 웃으며 씁쓸한 마음을 드러냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

