세븐틴, 亞투어 외신 호평…“모두가 무대 주인공”

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 아시아 투어에 주요 외신의 호평이 쏟아지고 있다.

9일 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 지난 7일 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA’의 두 번째 정착지인 싱가포르 내셔널 스타디움을 찾아 열정적인 퍼포먼스로 3시간여를 가득 채웠다. 이들은 단체, 유닛, 개인곡을 아우른 세트리스트에 ‘손오공’, ‘음악의 신’, ‘MAESTRO’ 등 즉흥에서 선곡한 앙코르곡까지 풍성한 볼거리를 선사했다.

현지 언론도 ‘공연 장인’ 세븐틴의 싱가포르 귀환을 환영했다. 싱가포르의 더 스트레이츠 타임스(The Straits Times)는 멤버들의 솔로 퍼포먼스를 “이번 투어의 하이라이트”라고 소개했다. “모두가 혼자서도 무대를 이끌 수 있는 존재감을 드러냈다”라고 호평했다. 패션 매거진 보그 싱가포르(Vogue Singapore)는 “K-팝 슈퍼스타 세븐틴이 내셔널 스타디움을 정복했다”라며 “이들은 다양한 무대로 폭넓은 디스코그래피를 보여줬다”라고 말했다.

2~8일 진행된 오프라인 팬 이벤트 ‘SEVENTEEN EXPERIENCE’ 역시 좋은 반응을 얻었다. 공연이 열린 싱가포르 내셔널 스타디움과 현지 대표적인 랜드마크 마리나 베이 샌즈가 세븐틴 공식 컬러인 로즈쿼츠, 세레니티로 물들었고, 글로벌 클럽 브랜드 마키(MARQUEE)에서는 세븐틴 테마의 파티가 열렸다. 또한 마리나 베이 샌즈 호텔 로비와 더 샵스에 이들의 히트곡이 흐르고, 리조트에 입점한 식음료 매장 6곳에서 세븐틴 테마 메뉴가 판매돼 축제 분위기를 고조시켰다.

세븐틴은 오는 14~15일 방콕 내셔널 스타디움, 21일 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA’를 이어간다. 다음 달 4~5일에는 인천아시아드주경기장에서 앙코르 콘서트를 개최, 7개월간 펼쳐진 월드투어의 대장정을 화려하게 마무리한다.

