안세영, 10연승 압도하던 왕즈이에게 패배… 전영오픈 2연패 무산

여자 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영(삼성생명)이 10연승으로 압도하던 왕즈이(중국)에게 패하며 전영오픈 2연패 달성에 실패했다.

세계랭킹 1위 안세영은 9일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 0-2(15-21 19-21)로 졌다.

이변에 가깝다. 안세영은 이날 경기 전까지 36연승 행진을 달리고 있었다. 왕즈이를 상대로는 10연승을 달리며 절대적 우위를 점하고 있었다. 중국 언론에서 ‘공안증’이라는 신조어까지 사용할 정도였다. 안세영에 앞에만 서면 작아지는 중국 배드민턴계를 뜻하는 표현이다. 하지만 이날만큼은 이를 악문 왕즈이의 완승이었다.

1세트부터 끌려갔다. 6-7에서 연속 5점을 내주면서 밀렸다. 이어 강력한 스매시를 앞세워 12-16까지 쫓아갔으나 더 이상 간격을 좁히지 못했다.

2세트에서는 막판 실수가 아쉬웠다. 15-16에서 실수를 범하며 연속 3연속 실점했다. 안세영은 16-20에서 3점을 몰아치며 1점 차까지 따라붙었지만 왕즈이의 공격을 막아내지 못하며 고개를 숙였다. 왕즈이는 생애 첫 전영오픈 우승컵을 거머쥐었다.

안세영은 경기 뒤 자신의 SNS에 “오늘은 아쉽게도 날이 아니었다. 최선을 다했지만 상대 선수가 더 좋은 경기를 펼쳤다”며 “왕즈이의 전영오픈 첫 우승에 축하를 전한다”고 썼다.

안세영의 아쉬움을 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 풀었다. 둘은 결승에서 아론 치아-소위익(말레이시아·2위) 조를 상대로 2-1(18-21 21- 12 21-19) 역전승을 거두며 대회 2연패를 달성했다. 1986년 박주봉 배드민턴 대표팀 감독-김문수 이후 한국 선수로는 40년 만의 남자복식 2연패다.

2년 만에 정상 탈환을 노렸던 여자복식 백하나-이소희(이상 인천국제공항·4위)는 결승에서 류성수-탄닝(중국·1위) 조에 0-2(18-21 12-21)로 져 준우승했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

