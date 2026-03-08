[시승기] 르노코리아가 내놓은 필랑트…크로스오버 게임체인저 예약완료

첨성대로 유명한 경주에 르노의 필랑트가 포착됐다.

경북 경주와 울산 울주를 잇는 약 140㎞ 구간에서 최근 르노코리아의 새 크로스오버 모델 ‘필랑트’를 시승했다. 국도와 와인딩 구간, 자동차전용도로와 고속화 도로가 섞인 코스였다. 시장의 관심을 모은 이유를 직접 확인해보는 자리이기도 했다.

필랑트의 첫인상은 전형적인 SUV와는 다소 결이 달랐다. 차체는 길고 낮게 뻗은 비율을 앞세웠고, 지붕선은 뒤로 갈수록 완만하게 떨어졌다. 전체적으로는 쿠페형 크로스오버에 가까운 분위기다. 전면부에는 슬림하고도 디테일한 헤드램프와 조명 효과를 더한 르노 엠블럼이 적용돼 미래지향적인 이미지를 강조했다. 후면은 얇게 이어진 램프와 넓은 블랙 패널을 통해 단정하면서도 개성 있는 인상을 만들었다.

실내는 디지털 편의성을 중심에 둔 구성이 돋보인다. 계기판과 센터 디스플레이, 동승석 화면으로 이어지는 대시보드 구성이 시각적으로 통일감을 준다. 단순히 화면 수를 늘리는 데 그치지 않고 정보 배치와 조작 흐름도 비교적 직관적으로 정리했다. 동승석 디스플레이는 운전석에서 화면 내용이 바로 보이지 않도록 설계돼 주행 중 시야 분산을 줄이려는 의도가 반영됐다.

공간 활용성도 준수했다. 2820㎜ 휠베이스를 바탕으로 2열 거주성은 성인이 앉기에 부족하지 않은 수준이었다. 파노라마 글라스 루프가 더해지면서 실내 개방감도 한층 커졌다. 트렁크 역시 633리터 기본 용량을 확보해 일상은 물론 장거리 이동과 레저 수요까지 감당할 만한 여유를 보였다. 다만 뒤로 갈수록 낮아지는 루프라인의 영향으로 후방 시야는 일반적인 SUV보다 다소 답답하게 느껴졌다.

주행에서 가장 인상적인 부분은 차체의 안정감이었다. SUV 차체임에도 속도를 올렸을 때 상체가 들뜨거나 흔들리는 느낌이 크지 않았다. 고속 구간에서는 노면을 단단히 누르며 달리는 감각이 제법 또렷했다. 동승자가 실제 속도보다 체감 속도를 낮게 느낄 정도로 진동과 소음 억제도 무난한 편이었다.

굽잇길에서도 차체 움직임은 비교적 차분했다. 무게중심이 높은 SUV 특유의 큰 롤링은 잘 억제된 모습이었다. 연속된 코너를 통과할 때도 자세 변화가 과하지 않았고, 운전자는 차체를 믿고 스티어링 조작에 집중할 수 있었다. 르노코리아는 여기에 주파수 감응형 댐퍼와 차체 비율 조정, 휠 트레드 확대 등을 통해 주행 안정성을 높였다고 설명한다. 실제 체감상도 승차감과 자세 제어 사이의 균형점을 비교적 잘 맞춘 인상이었다.

파워트레인은 1.5리터 터보 직분사 엔진과 두 개의 전기모터를 결합한 하이브리드 시스템이다. 시스템 최고출력은 250마력이다. 출발 초반에는 전기모터가 부드럽게 차를 밀어내고, 이후 엔진이 자연스럽게 개입하며 힘을 보탠다. 하이브리드 차량에서 종종 느껴지는 동력 전환의 어색함은 크지 않았다. 오르막에서도 힘이 부족하다는 인상은 적었고, 초반 응답성도 경쾌한 편이었다.

주행 모드를 바꾸면 성격 차이도 분명했다. 스포츠 모드에서는 가속 페달 반응이 보다 즉각적으로 바뀌고 스티어링 감각도 묵직해진다. 기본 주행 질감이 부드럽고 안정적인 쪽이라면, 스포츠 모드는 운전자의 개입감을 조금 더 살려준다. 다만 회생제동 강도 조절 방식은 익숙해지기 전까지 다소 낯설게 느껴질 수 있었다.

연비는 주행 스타일에 따라 차이를 보였다. 일반 도로와 고속 구간을 고르게 달린 시승에서는 계기판 기준 평균 17.5㎞/L를 기록해 공인 복합연비 15.1㎞/L를 웃돌았다. 반면 보다 적극적인 주행이 포함된 조건에서는 연비가 낮아질 수 있음을 확인했다. 전반적으로는 효율성과 정숙성을 함께 추구한 하이브리드 모델의 성격이 잘 드러났다.

차량 내 디지털 기능도 상품성을 구성하는 요소다. AI 기반 음성 비서를 활용해 날씨 확인, 공조 조작, 창문 제어 등을 수행할 수 있었고, 실제 반응도 비교적 자연스러웠다. 동승석 전용 콘텐츠 역시 이동 중 실내 경험의 폭을 넓히는 장치로 보였다. 최근 자동차 시장이 단순 이동수단을 넘어 체류 공간으로 확장되고 있다는 점에서 이런 장비 구성은 소비자에게 분명한 매력 요소가 될 수 있다.

필랑트는 르노의 글로벌 전략 안에서 상위 포지션을 맡는 크로스오버 모델이다. 생산은 르노코리아 부산공장에서 이뤄지며 국내 연구진도 개발 과정에 참여했다. 차체 크기는 길이 4915㎜, 너비 1890㎜, 높이 1635㎜다. 체급과 존재감은 분명하지만, 낮춘 전고와 유선형 비례 덕분에 둔중한 인상은 덜하다.

가격 역시 중형 SUV 이상의 공간감과 하이브리드 효율, 차별화된 디자인을 함께 원하는 소비자라면 충분히 관심을 가질 만하다.

필랑트는 세단의 안정감과 SUV의 활용성을 한 차체에 녹여내려는 시도가 비교적 설득력 있게 구현된 모델로 보였다. 공간과 스타일, 주행감과 디지털 편의성 사이에서 균형을 찾으려는 흔적이 뚜렷했다. 시장 초반 반응이 이어질 수 있을지는 지켜봐야겠지만, 적어도 첫인상만 놓고 보면 르노코리아가 던진 새 카드의 존재감은 분명했다.

김재원 기자

