이재명 대통령, 패럴림픽 금메달 김윤지 향해 엄지척… “韓 스포츠 역사 새 이정표”

“이번 금메달이 김윤지 선수의 삶에 오래도록 큰 자긍심으로 남길 바랍니다.”

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 한국 바이애슬론 사상 첫 금메달을 따낸 김윤지(BDH파라스)에게 축하 메시지를 전했다.

김윤지는 8일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움서 끝난 이번 대회 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1을 기록해 출전 선수 12명 가운데 1위로 결승선을 통과했다.

이 대통령은 같은 날 자신의 페이스북을 통해 “대한민국 바이애슬론 사상 첫 금메달, 진심으로 축하한다”며 “2018 평창 동계패럴림픽 이후 8년 만에 값진 메달 소식이 전해졌다”고 밝혔다. 이어 “2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 바이애슬론 여자 12.5㎞ 좌식 종목에서 금메달을 거머쥔 김윤지 선수의 쾌거는 대한민국 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세운 성과”라고 평가했다.

또한 이 대통령은 “이번 금메달은 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 대한민국 바이애슬론 사상 첫 금메달이자 한국 여성 선수로서 동계패럴림픽 개인 종목 최초의 금메달”이라며 “대한민국 동계패럴림픽 역사상 두 번째 금메달이기도 하다”고 의미를 강조했다.

이 대통령은 김윤지의 도전에 대해서도 의미를 부여했다. 그는 “김윤지 선수는 여름에는 수영을 하고 겨울에는 스키를 타며 계절과 한계를 뛰어넘는 도전을 해왔다”며 “그 노력과 열정이 마침내 설원 위에서 금빛 결실로 이어졌다”고 격려했다.

그러면서도 “첫 패럴림픽 출전에서 거둔 성과이기에 앞으로의 행보가 더욱 기대된다”며 “김윤지 선수의 레이스는 아직 끝나지 않았다. 남은 종목에서도 멋진 경기를 펼칠 선수를 국민과 함께 끝까지 응원하겠다”고 덧붙였다.

한편 김윤지는 이번 대회 바이애슬론 스프린트 7.5㎞에서 4위를 기록하며 가능성을 보였고, 두 번째 레이스에서 금메달을 따내며 한국 동계패럴림픽 역사에 이름을 새겼다.

여기서 끝이 아니다. 아직 4개의 종목을 남겨두고 있다. 그는 오는 10일 열리는 크로스컨트리 스프린트에 출전할 예정이다.

남은 종목서 메달을 추가한다면 김윤지는 신의현(BDH파라스)에 이어 역대 두 번째로 동계패럴림픽 단일 대회 ‘멀티 메달’의 역사를 작성하게 된다.

