르세라핌 '스파게티'도 넘겼다…9번째 1억뷰 영상

K-팝 4세대 걸그룹 '르세라핌(LE SSERAFIM)'의 히트곡 '스파게티(SPAGHETTI)(feat. j-hope of BTS)' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 회를 돌파했다.

8일 소속사 쏘스뮤직에 따르면, 르세라핌이 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 공개한 싱글 1집 타이틀곡 '스파게티' 뮤직비디오가 지난 7일 오후 5시55분 이 같은 조회수를 넘겼다. 이로써 르세라핌은 1억 뷰 이상 작품을 총 9편 보유하게 됐다.

뮤직비디오는 사람들에게 스파게티를 나눠주며 이들을 행복하게 만드는 르세라핌을 유쾌하게 보여준다. 식재료들이 공중을 떠다니고 배경을 2D 애니메이션처럼 표현하는 등 신선한 연출과 특수 효과가 돋보인다. 다섯 멤버가 스파게티 접시와 식탁을 무대 삼아 안무를 펼치는 등 곡 제목과 어울리는 재기발랄한 발상도 인상적이다.

'스파게티'는 중독성 강한 멜로디에서 오는 '듣는 맛'과 에너제틱한 퍼포먼스가 주는 '보는 맛'으로 주목 받았다. 르세라핌은 이 곡으로 세계 양대 팝 차트인 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'(50위)과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(46위)에서 팀 최고 성적을 경신하며 커리어 하이를 달성했다.

최근에는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 음원 공개 약 4개월 만에 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.

<뉴시스>

