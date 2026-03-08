레전드 양효진, 눈물로 팬들과 인사… “은퇴 발표하자 홀가분했다”

사진=KOVO 제공

눈물의 은퇴식이었다. 양효진(현대건설)이 정든 코트에서 은퇴식을 치렀다.

양효진은 8일 수원실내체육관에서 열린 페퍼저축은행과의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 홈 경기를 마친 뒤 3000여 팬과 전현직 배구 선후배들의 박수를 받았다. 양효진의 14번이 새겨진 유니폼은 영구결번됐다. 2005년 출범한 V리그에서 영구결번은 양효진이 6번째다.

원클럽맨이다. 2007~2008시즌 V리그에 데뷔했다. 19시즌 동안 현대건설 유니폼만 입었다. 레전드 반열에 올랐다. 8일 기준 남녀 통합 역대 통산 득점(8392점)과 블로킹(1744개)에서 1위에 올라 있다.

17시즌 연속 역대 최다 올스타에 선정됐다. 정규리그 최우수선수(MVP) 2회, 챔피언결정전 MVP 1회, -리그 올스타 MVP 1회 등에 뽑혔다. 세 차례 우승을 차지하면서 우승 반지도 꼈다.

국가대표로도 수없이 코트를 누볐다. 특히 2012 런던 올림픽과 2020 도쿄 올림픽 4강 신화를 달성했다.

다음은 은퇴식을 마친 양효진과의 일문일답.

Q. 은퇴식을 마쳤다.

결혼식 때도 이렇게 긴장하지 않았다. 신경이 너무 쓰여서 빨리 잤다. 실감이 나지 않았다. 은퇴한다고 발표가 나온 이후로 마음이 홀가분했다.

Q. 구단에서는 은퇴 투어를 제안했다고 들었다.

(올 시즌을 앞두고) 1년 계약을 했을 때도 구단에서는 은퇴 투어를 하자고 얘기를 했다. 지난 시즌에 갑자기 은퇴한다고 하면 너무 갑작스럽게 하는 것처럼 보여서 구단에서도 신경을 많이 쓴 것 같다. 은퇴 투어까지 하기에는 마음이 좀 그랬다.

Q. 19년간 선수 생활을 하면서 배구 선수로서의 하이라이트를 꼽자면.

신인 때부터 목표를 세웠다. 첫 시즌을 치른 뒤에는 진짜 상을 많이 받는 선수가 되고 싶었다. 그다음에는 최고 연봉을 받는 선수가 되고 싶었다. 그다음에는 최고인 MVP가 해보고 싶었다. 마지막에 와서는 팀에 도움이 되고 싶었다. 마지막 종착지가 됐다. 다 이뤄보고 나니 내가 팀에 도움이 되는 선수라는 느낌이 있었으면 했다. 홀가분하게 플레이를 할 수 있었다.

Q. 배구 인생에서 노력을 많이 했다. 후배들에게 어떤 얘기를 해주고 싶나.

후배들에게 따로 뭔가 해주는 성격은 아니다. 지금 같이 하는 선수들에게 고마운 게 있다. 옆에서 제 스타일을 보고 배울 게 많았다고 얘기해주더라. 뿌듯함을 느겼다. 사실 제가 기록을 세워도 기록상을 안 받은 지 오래됐다. 후배들이 이벤트를 해서 꽃다발과 선물과 편지를 주더라. 감동적이었다. 후배들에게 귀감이 되는 선수였다는 생각이 들었다.

Q. 김연경은 뭐라고 말해줬나?

언니는 선수 생활을 계속하라고 하더라. 1~2년 했으면 좋겠다고 했다. (은퇴를 결심했던) 지난 시즌에도 ‘이렇게 그만두는 건 아쉽다’고 하더라. 은퇴 마무리도 그렇고 언니가 경험자로써 은퇴라는 걸 혼자 생각해서 결단하는 것보다 마무리를 잘하는 게 훨씬 좋고 소중하다고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

