모든 ‘라이징 라우드’의 끝…라이즈, 오늘이 가장 빛났다 [공연리뷰]

그룹 라이즈가 8일 서울 송파구 KSPO돔에서 첫 월드투어 '라이징 라우드'의 마지막 날 공연을 열었다. SM엔터테인먼트 제공

“피날레에서 가장 많이 성장한 라이즈의 모습을 보여준 것 같아요. 여러분도 느끼셨나요?” (원빈)

8일 오후 그룹 라이즈가 첫 월드투어 ‘라이징 라우드’ 8개월간의 여정을 마치며 다시 체조경기장(현 KSPO돔) 무대를 밟았다. 이번 투어는 지난해 7월 서울에서 출발해 아시아를 넘어 북미로 확장해 총 21개 지역 42만 관객을 동원했다. 그간 쌓은 경험과 노하우, 더 탄탄해진 팀워크와 실력을 모조리 쏟아부은 공연이었다. 사흘간 만난 3만 2000여 명의 브리즈에게도, 여정의 끝에선 라이즈에게도 잊을 수 없는 순간이었다.

8개월을 기다려온 브리즈는 오프닝부터 차원이 다른 떼창을 보여줬다. ‘백 배드 백(Bag Bad Back)’, ‘사이렌(Siren)’, ‘잉걸’로 이어지는 강렬한 오프닝 구간으로 분위기를 예열한 멤버들은 좌우로 넓게 펼쳐진 메인 무대에서 댄서들과 파워풀한 군무를 완성했다. 뿐만 아니라 무대 중앙의 큐브형 리프트, 중앙 돌출 무대에 원형 회전 무대를 넘나들며 다채로운 무대를 완성했다.

라이즈 멤버들은 “드디어 전 세계를 다 돌고 빛나는 서울로 돌아왔다”고 인사하며 “멤버들 모두 마지막 날이라 각오가 남다르다. 아쉽기도 하지만, 우리도 브리즈도 오늘 유독 에너지가 좋은 것 같다. 후회 없이 즐겨줬으면 좋겠다”고 소회를 나눴다. 은석은 “끝이 있어야 또 다른 시작이 있는 법이다. 너무 아쉬워하지 말고 끝까지 즐겨주길 바란다”며 성숙한 모습을 보였고, 원빈은 “오프닝부터 소름이 돋더라. 마지막 날이라 그런지 더 흥분된다. 이 악물고 더 섹시하고 더 멋있고 귀엽게 (무대)할 테니 많이 기대해 달라”고 당부했다.

강렬한 퍼포먼스로 문을 연 라이즈는 특유의 귀엽고 쾌활한 퍼포먼스, 가창력이 돋보이는 감성적인 무대까지 단짠단짠한 매력을 선사했다. 비트만 흘러나와도 브리즈는 열광했다. 매 순간 공연장이 떠나가라 함성을 보내는 브리즈의 열정에 멤버들의 입가엔 미소가 끊이지 않았다.

각기 다른 콘셉트의 무대를 보는 맛도 쏠쏠했다. 트롬본을 든 댄서들과 인트로를 꾸민 ‘올 오브 유’는 일본 싱글곡으로 이날 한국어 버전 무대를 최초 공개해 환호를 끌어냈다. ‘9 Days’에서 ‘임파서블(Impossible)’로 이어지는 구간에 공연장은 거대한 클럽으로 변신했다. 화려한 레이저와 심장을 뛰게 하는 비트, 형형색색 빛깔로 반짝이는 응원봉 물결에 멤버들의 경쾌한 안무와 어우러져 객석은 쉴 틈 없이 들썩였다.

앤톤이 트랙 메이킹한 ‘9 Days’와 ‘임파서블’ 리믹스도 ‘라이징 라우드’ 피날레 공연에서만 만나볼 수 있는 특별한 무대였다. 멤버들이 “찬형(앤톤)이가 앞부분까지 밤새우면서 작업했다고 하더라. 그것도 도쿄돔(공연) 끝난 날 작업을 했다”며 추켜세우자 앤톤은 “브리즈가 그 구간에 신나게 노는 모습을 보고 싶었다. 그런데 진짜 많이 뛰고 놀더라. 감사하다”고 관객들에게 공을 돌렸다. ‘오디세이’의 타이틀곡 ‘플라이 업(Fly Up)’ 무대는 한 편의 뮤지컬을 보는 듯했다.

음악적인 성장도 돋보였다. 라이즈는 핸드마이크를 들고 라이브 중심의 공연을 펼쳤다. 나아가 밴드 세션과 함께 밴드 버전으로 편곡된 음악은 공연을 한층 풍성하게 만들었다. “(밴드 라이브가) 너무 맛있다”는 멤버들의 너스레에 밴드 구성원들이 즉흥 라이브를 선보여 함성을 끌어냈다.

엔딩 무대를 앞두고 주황색 카드섹션이 펼쳐졌다. 새벽부터 미리 공연장을 찾아온 팬들이 직접 준비한 이벤트였다. ‘다시 또 추억을 만들자’는 문구가 등장하자, 멤버들은 뭉클한 눈으로 객석을 바라봤다.

라이즈는 이번 투어를 통해 K-팝 그룹으로 도쿄돔 최단기간 입성(2년 5개월) 기록을 세우고 금의환향했다. 도쿄돔에서 눈물을 보였던 쇼타로에게는 더 뜻깊은 투어의 마무리다. 그는 “데뷔하고 이렇게 많은 사람 앞에서 무대 할 수 있을 거라 상상하지 못했었다”고 고백하며 “멋진 멤버들과 데뷔해 첫 월드투어까지 무사히 끝낼 수 있어 행복했다. 브리즈에게 좋은 모습을 보여주고 싶어 멤버들과도 계속 이야기를 나누고 있다. 앞으로도 우리 발전하는 모습 기대해 달라. 보답할 수 있는 라이즈가 되겠다”고 약속했다.

이어 소희는 “이렇게 많은 브리즈가 우리를 위해 여기까지 와준다는 게 너무 만화 같고 영화 같더라. 사랑하고 고맙다는 말은 매번 하지만 앞으로도 계속하게 될 것 같다. 앞으로도 함께 있어 주길 바란다”고 애틋함을 표했다.

좋은 추억과 경험을 얻었지만 고된 여정이기도 했다. 앤톤은 지난 시간을 돌아보며 울컥 눈물을 터트렸다. 그러다 이내 “솔직히 너무 힘들어서 안 울 줄 알았다”고 투정을 부려 웃음을 자아냈다. 눈물을 흘리는 막내를 토닥이던 형들은 한 곳에 모여 “고생했다”고 외치며 ‘라이징 라우드’의 마지막 페이지를 장식했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

