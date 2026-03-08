현대건설, 정규리그 1위 추격에 빨간불… 페퍼와의 천적 관계 극복 실패

사진=KOVO 제공

정규리그 1위 경쟁에 빨간불이 켜졌다. 여자프로배구 현대건설이 천적 관계를 극복하지 못했다.

현대건설은 8일 수원실내체육관에서 열린 페퍼저축은행과의 진에어 202~2026 V리그 여자부 홈 경기에서 세트 스코어 1-3(23-25 25-22 23-25 25-27)으로 패를 당했다. 페퍼저축은행은 현대건설의 천적이다. 이날 경기 전까지 현대건설이 1승4패로 밀렸다. 이번에도 고개를 숙이지 못했다.

승점 62(21승12패)를 유지한 2위 현대건설은 선두 한국도로공사(승점 66·23승11패)와 승점 4점 차를 유지했다. 현대건설과 한국도로공사가 각각 2경기씩 남겨두고 있다. 한국도로공사가 1경기에서 승점 3점짜리 승리를 거두면 정규리그 1위를 확정한다.

반면 페퍼저축은행은 2승2패를 거두며 고춧가루의 역할을 톡톡히 하고 있다. 지난 1일 3위를 굳히려던 흥국생명을 꺾었고 이날 현대건설까지 붙잡았다.

주포가 빠진 상황에서 거둔 승리다. 이날 페퍼저축은행의 아포짓 조이가 결장했다. 경기 시작 10여분을 앞두고 워밍업을 하던 중 발목을 삐었다. 하지만 오히려 페퍼저축은행은 똘똘 뭉쳤다.

박은서가 선봉에 섰다. 이날 팀 내 최다인 18점을 올리며 맹활약했다. 공격성공률은 26.67%로 다소 낮았지만 점수로 이를 상쇄했다. 시작을 열었다. 1세트 0-3으로 뒤지던 상황에서 퀵오픈 공격을 성공했다. 이어 오픈공격까지 성공하며 힘을 불어넣었다. 페퍼저축은행은 1세트 25-23 역전극을 만들었다. 3세트까지 16득점으로 힘을 냈다. 분수령이던 4세트 18-18에서는 퀵오픈을 성공하며 앞서 나가는 점수를 만들었다.

시마무라 역시 빼놓을 수 없다. 팀 내 가장 많은 22점을 기록하며 승리를 이끌었다. 특히 23-24로 끌려가던 4세트 막판 나현수의 퀵오픈을 블로킹 해내며 매치포인트까지 경기를 끌고갔다.

현대건설은 매세트 접전을 벌였지만 범실 발목에 잡혔다. 이날 28개로 페퍼저축은행(16개)보다 12개나 많았다. 자스티스가 블로킹 3득점, 서브 5득점 등 팀내 최다인 19점을 터뜨렸으나 팀 패배로 빛이 바랬다. 이날 경기를 마치고 은퇴식을 가지는 양효진(현대건설)은 올 시즌 마지막 정규리그 홈 경기에서 17점을 기록했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

