‘톱10’ 향해… 김시우, PGA 아널드 파머 3R 공동 20위

한국 골퍼 김시우. 사진=AP/뉴시스

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러·한화 297억원) 3라운드서 공동 20위에 올랐다.

‘톱10’을 향한 발걸음에 박차를 가한다. 김시우는 8일 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 이번 대회 3라운드 버디 4개와 보기 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 이에 중간 합계 3언더파 213타를 기록해 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국) 등과 공동 20위에 섰다.

김시우는 이날 5번 홀(파4)에서 첫 버디를, 6번 홀과 12번 홀(이상 파5) 역시 각각 버디를 더했다. 15번 홀(파4)에서도 버디를 수확했다. 다만 8번, 13번 홀(이상 파4)에서 보기를 범했고, 17번 홀(파3)에서도 한 타를 잃었다.



4번째 톱10을 정조준한다. 현재 세계랭킹 28위에 올라 한국 선수 중 가장 순위가 높은 김시우는 올 시즌 현재까지 6개 대회에 출전, 10위권 내 성적을 3차례 마크한 바 있다.

한편 악천후 여파로 3라운드 15번 홀(파4)까지 중간 합계 13언더파를 기록한 대니얼 버거(미국)가 단독 선두에 자리했다. 16번 홀(파5)까지 소화한 악샤이 바티아(미국)는 중간 합계 11언더파를 써내 단독 2위다. 3라운드를 모두 마친 제프 슈트라카(오스트리아), 콜린 모리카와, 캐머런 영(이상 미국)이 9언더파 207타로 공동 3위에 올랐다.

호주 교포 이민우는 단독 6위(8언더파 208타)다. 2라운드까지 공동 9위를 작성했던 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 허리 통증으로 이번 대회 기권했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]