오마이걸 미미, 발랄하고 깜찍한 모습으로 방긋 [스타★샷]

미미가 개인 인스타그램 계정에 업로드한 사진. 사진 출처=미미 인스타그램 계정

오마이걸 멤버 미미가 발랄하고 귀여운 모습으로 나타났다.

8일 미미의 개인 인스타그램 계정에 업로드된 게시물에는 ‘메롱’이라는 짧은 글과 함께 거울을 마주한 사진들이 포함됐다.

사진 속 미미는 연한 하늘색 데님 셔츠와 여유 있는 블랙 팬츠를 하이웨스트로 매치해 허리선을 강조한 단정하면서도 클래식한 분위기를 연출했다. 검은색 옥스퍼드화 스타일 구두와 하얀 양말로 레트로하면서도 프레피한 감성을 더했다. 특히 5대5 가르마를 타서 귀 뒤로 깔끔하게 넘긴 긴 생머리가 도회적인 이미지를 준다. 편안해 보이면서도 격식을 갖춘 매니시, 프레피 룩의 정석이다.

2015년 오마이걸로 데뷔한 미미는 2022년 ‘뿅뿅 지구오락실’에 출연하여 예능 대세로 떠올랐다. 현재 MBN의 예능 프로그램 ‘천하제빵 : 베이크 유어 드림’에 심사위원으로 출연하고 있다.

