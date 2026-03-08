레드벨벳 슬기, 과일보다 상큼한 미소 [스타★샷]

마트에서 과일 쇼핑을 하는 슬기. 사진 출처=슬기 인스타그램 계정

아이돌 그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 슬기가 상큼한 일상을 공개했다.

8일 슬기의 개인 인스타그램 계정에 업로드된 게시물에는 마트의 과일 코너에서 쇼핑을 즐기는 모습이 나타났다. 스포티하고 여유로운 핏의 검은 바람막이에 볼륨감이 풍성한 흰색 벌룬스커트를 매치해 귀여운 느낌을 살리고, 검은색 레이스 업 워커와 흰색 양말로 색상을 깔끔하게 통일했다. 특히 스포티한 아우터와 러블리한 스커트의 상반된 분위기를 조화롭게 매치하나 센스가 돋보인다. 머리를 높게 올려 묶은 하이 번 헤어스타일도 발랄함을 더했다.

과일 매대 앞에서 고민하는 표정을 짓기도 하고, 커다란 오렌지와 비교되는 작은 얼굴을 인증하며 일상적이면서도 톡톡 튀는 매력을 발산한 사진에 팬들은 ‘존재해줘서 고맙다’, ‘너무 귀엽다’, ‘너무너무 예쁘다’ 등의 애정 어린 댓글을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

