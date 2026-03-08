손주영, 호주전 선발중책…필승 넘어 대승해야 ‘경우의 수’

사진=뉴시스

“가능성은 남아 있다.”

한국 야구 대표팀이 일격을 당했다. 8일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그 C조 3차전서 연장 접전 끝에 4-5로 패했다. 이미 7일 일본전서 아쉬움을 맛본 상황. 잘 싸웠다는 말은 더 이상 의미가 없다. 또 한 번 1라운드 탈락이 코앞까지 다가왔다. 류지현 감독은 “꼭 이겨야 하는 경기서, 마지막에 결과가 좋지 않았다. 아직까지 우리에겐 경우의 수가 남아 있다. 그런 부분들까지 고려해 호주전 잘 준비하겠다”고 말했다.

3경기서 1승2패에 그쳤다. 자력으로 마이애미행(8강) 비행기에 오를 수 있는 기회는 사라졌다. 8강 토너먼트는 각 조 상위 2개 팀만이 진출한다. 가장 먼저 조별리그 경기를 마친 대만은 2승2패를 기록했다. 호주와 일본은 나란히 2승씩을 올리고 있는 상황. 이날 오후 호주가 일본과의 맞대결서 패해야 실낱같은 희망이 생긴다. 물론 이마저도 한국이 9일 호주전서 무조건 승리한다는 전제가 필요하다. 이 경우 한국, 호주, 대만은 모두 2승2패로 동률이 된다.

그때부턴 다시 한 번 경우의 수에 기댈 수밖에 없다. 승률, 승자승은 의미가 없다. 앞서 호주가 대만을 상대로 3-0으로 승리했다. 서로 물린다. 다음은 최소 실점률을 따져야 한다. 대만은 한국, 호주전 2경기서 18이닝 동안 7실점했다. 한국은 대만전서 10이닝 5실점, 호주는 대만전서 9이닝 무실점을 마크했다. 종합적으로 따져 보면 한국이 2라운드에 오르기 위해선 호주전서 9이닝 기준으로 5점 차 이상 승리가 필요한 데, 실점은 3점 미만으로 해야 한다.

필승을 넘어, 대승이 필요하다. 손주영(LG)이 선발투수 중책을 맡는다. 대만전서 류현진(한화), 곽빈(두산), 데인 더닝(애틀랜타 브레이브스) 등을 모두 투입한 바 있다. 류 감독은 “투수 운용은 1라운드 들어올 때부터 계획했던 부분이다. 3명을 다 붙여 쓸 생각이었다”고 밝혔다. 손주영이 최대한 실점 없이 길게 끌어주는 것이 필요하다. 큰 경기에 강한 편이다. 지난해 10월29일 한화와의 한국시리즈 3차전서 선발로 나서 5이닝 1실점(1자책)을 기록했다. 손주영은 “부담은 당연히 크지만 LG서 위기를 극복한 경험이 있다. 잘 던져보겠다”고 밝혔다.

