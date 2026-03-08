“이 악물고 더 섹시하게” 라이즈, 서울서 맞이한 피날레 [SW현장]

그룹 라이즈가 전 세계를 돌아 다시 한국으로 돌아왔다. 이 악물고 오른 마지막 무대, KSPO돔을 가득 채운 브리즈(팬덤명)은 기다렸다는 듯 떼창으로 멤버들을 맞이했다.

8일 오후 서울 송파구 KSPO돔에서 라이즈의 첫 월드투어 '라이징 라우드(RIIZING LOUD)' 마지막날 공연이 열렸다. 이번 투어는 지난해 7월 서울에서 출발해 아시아를 넘어 북미로 확장해 총 21개 지역 42만 관객을 동원했다. 8개월 동안 전 세계 각지 순회를 마친 라이즈는 다시 서울로 돌아와 3만 2000명의 관객과 ‘라이징 라우드’의 피날레를 장식했다.

8개월을 기다려온 브리즈는 오프닝부터 차원이 다른 떼창을 보여줬다. ‘백 배드 백(Bag Bad Back)’, ‘사이렌(Siren)’, ‘잉걸’로 이어지는 강렬한 오프닝 구간으로 분위기를 예열한 멤버들은 좌우로 넓게 펼쳐진 메인 무대에서 댄서들과 파워풀한 군무를 완성했다. 뿐만 아니라 무대 중앙의 큐브형 리프트, 중앙 돌출 무대에 원형 회전 무대를 넘나들며 다채로운 무대를 완성했다.

일본 첫 싱글 '럭키(Lucky)' 수록곡인 한국어 버전 '비 마이 넥스트(Be My Next)' 무대엣는 멤버들을 본 따 만든 캐릭터 '리라즈'와 귀여운 무대를 꾸몄다.

라이즈 멤버들은 “드디어 전 세계를 다 돌고 빛나는 서울로 돌아왔다”고 인사하며 “멤버들 모두 마지막 날이라 각오가 남다르다. 아쉽기도 하지만, 우리도 브리즈도 오늘 유독 에너지가 좋은 것 같다. 후회 없이 즐겨줬으면 좋겠다”고 각오를 나눴다.

은석은 “끝이 있어야 또다른 시작이 있는 법이다. 너무 아쉬워 하지 말고 끝까지 즐겨주길 바란다”며 성숙한 면보를 보였고, 원빈은 “오프닝부터 소름이 돋더라. 마지막날이라 그런지 더 흥분된다. 이 악물고 더 섹시하고 더 멋있고 귀엽게 (무대)할 테니 많이 기대해 달라”고 당부했다.

라이즈는 이날 공연을 위해 밴드 세션과 함께, 밴드 버전으로 편곡된 음악을 준비했다. 8개월 전 공연과는 달라진 세트리스트로 변주를 주면서 시야제한석까지 가득 채운 팬들에게 잊을 수 없는 순간을 선물했다. 이번 공연은 온라인 플랫폼을 통해 생중계를 병행했으며, 7일 공연은 전 세계 10개 지역, 143개 극장에서 라이브 뷰잉이 열렸다.

