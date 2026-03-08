허민 청장 “‘왕사남’ 천만 축하…문화유산 현장으로 감동 이어지길”

서울 시내의 한 영화관에 '왕과 사는 남자' 홍보물이 설치되어 있는 모습. 뉴시스

허민 국가유산청장이 천만 영화에 등극한 ‘왕과 사는 남자’의 흥행을 축하했다.

허 청장은 8일 자신의 SNS를 통해 “영화 왕과 사는 남자의 1000만 관객 기록을 진심으로 축하드린다. 영화를 통해 조선의 아픈 역사 중 하나인 ‘단종’의 서사가 국민적 관심을 받게 되어 국가유산청장으로서 감회가 매우 남다르다”고 전했다.

이어 “영화를 보신 국민 여러분들의 감동과 여운이 세계유산 종묘, 영월 장릉과 남양주 사릉 등 문화유산 현장으로도 이어져 지속될 수 있도록 국가유산청도 의미 있는 프로그램을 준비하고 있으며, 곧 공개할 계획”이라고 밝혔다.

허민 국가유산청장 SNS 캡처.

이와 함께 허 청장은 유네스코 세계유산에 등재된 영월 장릉과 남양주 사릉, 단종과 정순왕후 신주가 모셔진 종묘 영녕전 제7실, 1999년 남양주 사릉에서 장릉으로 옮겨 심은 정령송 등의 사진을 함께 올려 소개했다.

왕과 사는 남자는 영화는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다. 유해진이 엄홍도를, 박지훈이 단종을 연기했고, 장항준이 감독을 맡았다.

영화는 지난 6일 역대 34번째이자 한국영화로 25번째로 1000만 관객을 돌파했다. 흥행에 힘입어 개봉한지 33일째인 오늘 오전 누적 관객수 1100만명을 넘어섰다. 이는 기존 천만 영화 중 ‘파묘’(40일), ‘서울의 봄’(36일), ‘광해, 왕이 된 남자’(48일)가 달성한 1100만 관객 달성 속도 보다 빠른 기록이다. ‘범죄도시4’와 같은 속도를 보이고 있어 앞으로의 기록에도 기대가 모이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

