짧지만 특별한 추억…지루한 공항 떠나 맛보기 홍콩 여행

먼 나라로 이동할 때 직항 노선이 있다면 가장 좋지만 현실적으로는 환승이 불가피한 경우도 많다. 문제는 공항에서 보내는 긴 대기 시간이다. 몇 시간씩 이어지는 경유 시간은 지루하게 느껴지기 마련이다.



이럴 때 경유지를 짧게 여행하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 다만 공항 밖으로 나와 관광지를 찾고 교통수단을 알아보는 과정이 번거로운 게 사실이다. 이럴 때는 환승객을 위한 투어 프로그램이 있는지 확인해보는 것도 좋다.



패키지 형태의 환승 투어는 이런 상황에서 빛을 발한다. 프로그램은 대부분 공항에서 출발해 몇 시간 동안 도시의 핵심만 둘러보는 방식으로 운영된다. 짧은 시간 동안 경험한 ‘찰나의 매력’에 빠져 다음 여행 목적지가 그 경유지가 되기도 한다.



세계적인 항공 허브 가운데 하나인 홍콩 국제공항에서도 이처럼 짧고 굵은 여행이 가능하다. 홍콩은 국내에서도 다양한 지역으로 이동할 때 자주 이용되는 경유지다. 베트남·태국·인도네시아·말레이시아 등 동남아시아 도시뿐 아니라 호주, 영국 런던, 프랑스 파리 등 유럽 일부 도시로 이동할 때도 홍콩을 경유하는 항공편을 쉽게 찾을 수 있다.

홍콩 빅토리아 항구 건너편으로 보이는 홍콩섬 도심 야경. 홍콩은 공항과 주요 관광지 사이 거리가 가까워 짧은 환승 시간에도 도시 분위기를 경험할 수 있는 여행지로 꼽힌다.

무엇보다 홍콩은 공항과 주요 관광지 사이 거리가 비교적 가까운 편이다. 시간적 여유만 있다면 짧은 시간에도 도시 분위기를 충분히 느끼고 돌아올 수 있다. 차찬탱에서 홍콩식 밀크티 한 잔을 마시거나 빅토리아 항구의 야경을 바라보는 것만으로도 ‘홍콩스러운 순간’을 경험할 수 있다.



홍콩에서는 트립닷컴이 운영하는 무료 레이오버 투어가 대표적인 프로그램으로 꼽힌다. 트립닷컴 그룹은 홍콩국제공항과 협력해 7시간 이상 홍콩을 경유하는 환승객을 대상으로 ‘무료 경유 투어(레이오버 투어)’를 운영하고 있다.

홍콩 국제공항 터미널1에 위치한 트립닷컴 레이오버 투어 등록 카운터. 공항에서 투어에 신청한 뒤 가이드와 함께 관광 일정에 참여할 수 있다.

약 4시간 동안 홍콩 주요 명소를 둘러보는 반나절 관광 코스로 가이드와 교통편, 입장권 등이 모두 무료로 제공된다. 현재 시간대에 따라 하루 세 가지 테마 코스가 운영된다. 오전 9시부터 오후 1시까지 이어지는 ‘고요한 섬 산책’ 코스는 도심을 벗어난 자연과 해안 풍경을 중심으로 구성됐다. 홍콩 국제공항에서 출발해 영감의 호수(Inspiration Lake)와 어촌 분위기의 관광지 마완 1868 등을 방문하고 세계에서 가장 긴 도로·철도 현수교 가운데 하나인 캅수이문 대교 전망도 감상할 수 있다.



정오부터 오후 4시까지 진행되는 ‘문화유산과 현지 생활 체험 시티워크’ 코스에서는 홍콩의 전통 문화와 생활 문화를 경험할 수 있다. 웡타이신 사원을 방문해 점술 체험을 하고 로컬 상권과 시장이 밀집한 삼수이포 지역을 걸으며 현지 일상을 살펴보는 일정이다.



저녁 시간에는 ‘빅토리아 & 웨스트 카우룬 해안 여행’ 코스가 운영된다. 오후 5시 30분부터 밤 9시 30분까지 진행되는 야간 관광 프로그램으로 홍콩의 대표 문화예술 공간인 서구룡 문화지구(웨스트 카우룬 문화지구)를 둘러보고 홍콩 영화 산업의 흔적을 볼 수 있는 스타의 거리에서 빅토리아 항구 야경을 감상할 수 있다.



모든 투어는 홍콩 국제공항에서 출발해 일정 종료 후 다시 공항으로 돌아오는 방식으로 진행된다. 환승객이 다음 항공편을 놓치지 않도록 공항 복귀 시간을 고려해 일정이 설계됐으며 영어·중국어·광둥어 가이드로 운영된다. 기상 상황이나 안전 문제 발생 시 일정이 조정되거나 취소될 수 있다.

홍콩 국제공항에서 레이오버 투어에 참여한 환승객들이 투어 차량에 탑승하고 있다.

레이오버 투어는 새로운 관광 수요를 만들어낼 가능성도 있다. 환승객들이 잠시 도시를 둘러보며 음료를 마시거나 기념품을 구매하는 소비가 발생할 수 있고 무엇보다 경유지에 대한 긍정적인 인상을 남길 수 있기 때문이다.



애초에 목적지가 아니라 큰 기대 없이 ‘잠깐 둘러볼까’ 하는 마음으로 시작한 여행에서 예상치 못한 매력을 발견하는 경우도 적지 않다. 잘 기획된 레이오버 투어는 관광객들에게 경유지에 대한 새로운 이미지를 만들어주는 역할을 한다.



이처럼 색다른 경험이 가능한 트립닷컴의 홍콩 레이오버 투어 참여를 원하는 환승객은 홍콩 국제공항 터미널1 환승 데스크 E1에 위치한 등록 카운터에서 신청할 수 있다. 출입국 심사 이후에는 도착홀 A의 트립닷컴 상업 서비스 카운터(A03·A04)에서 가이드를 만나 투어에 합류하면 된다.

홍콩 침사추이 스타의 거리에서 관광객들이 빅토리아 항구를 배경으로 사진을 찍고 있다. 트립닷컴 제공

최근에는 트립닷컴을 통한 온라인 사전 예약도 가능하다. 다만 투어버스 수용 인원에 따라 선착순으로 운영되며 온라인 예약이 마감됐더라도 상황에 따라 공항 현장 등록을 통해 참여할 수 있다.



참가자는 투어 중 홍콩 특별행정구에 1회 입국 및 출국 절차를 거쳐야 하므로 사전에 비자 등 입국 요건을 충족해야 한다.



트립닷컴 측은 “무료 경유 투어는 짧은 환승 시간 동안 홍콩의 역사와 문화, 도시 풍경을 경험할 수 있도록 기획된 프로그램”이라며 “교통편과 가이드가 모두 포함돼 부담 없이 홍콩을 체험할 수 있다”고 밝혔다.



트립닷컴은 현재 홍콩뿐 아니라 중국 베이징, 상하이, 선전(심천) 등에서도 레이오버 투어 프로그램을 운영하고 있다.

