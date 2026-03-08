‘1등들’ 등판하는 ‘메기’ 가수 누구?…“김기태 잡으러 왔다”

‘1등들’ 판도를 뒤흔들 새로운 ‘메기’가 등판한다. 특히 상위 5인만이 생존하는 잔혹한 줄세우기전이 예고된 가운데, 정체를 알 수 없는 역대급 메기의 등장은 기존 순위 판도를 뒤흔드는 강력한 변수가 될 것으로 전망된다.

8일 방송되는 MBC 예능 1등들 4회에서는 새로운 10번째 1등 가수가 전격 합류한다.

예고에 따르면 이날 녹화장에 의문의 빈자리를 발견한 1등 가수들은 시작 전부터 술렁이기 시작한다. “서바이벌 프로그램은 탈락자가 나오면서 경쟁자가 줄어들어야 하는데 왜 자꾸 늘어나냐”라며 집단 반발이 터져 나온 것. 특히 한 가수는 “모든 참가자의 피를 말리려는 것 같다”며 혀를 내두른다.

새롭게 합류한 10번째 가수는 등장 전 인터뷰부터 심상치 않은 포스를 풍긴다. 그는 “기존 1등 김기태를 잡으러 왔다”는 도발적인 선전포고를 해 1등 가수들의 승부욕을 자극한다.

현장에서는 아직 등장하지 않은 다양한 오디션 프로그램 1등들이 거론되며 새로운 가수의 정체에 대한 추측이 쏟아진다. 마침내 무대에 오른 새로운 1등은 상상을 뛰어넘는 파격적인 선곡으로 현장을 압도한다.

무대 후 쏟아지는 극찬에 기존 1등들의 표정이 점점 굳어가고, “환영할 수가 없다”, “그냥 잘 들었다고 밖에 할 말이 없다”며 복잡미묘한 심경을 토로한다. 과연 기존 1등들을 긴장하게 한 새로운 1등은 누구일지 본 방송을 향한 궁금증이 치솟는다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]