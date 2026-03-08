김새론 유작 ‘우리는 매일매일’ 차트 아웃…역주행 가능할까

‘우리는 매일매일’ 공식 포스터. 사진=CGV 공식 홈페이지

고(故) 김새론 배우의 마지막 작품 ‘우리는 매일매일’이 개봉 나흘 만에 19위로 밀려났다.

8일 영화입장권통합전산망에 따르면 지난 4일 개봉하면서 6위까지 올랐던 ‘우리는 매일매일’이 7일에는 10위권 차트에서 밀려나 19위를 기록했다. 전날 대비 관객 수도 46.2%나 떨어진 1371명으로, 누적 관객 수는 8934명이다. 2025년 25세의 나이로 세상을 떠난 김새론의 마지막 작품이자 이채민의 첫 스크린 데뷔작으로 화제가 되었던 작품인 만큼 안타까움이 크다.

‘우리는 매일매일’은 동명의 웹툰을 원작으로 한 청춘 로맨스 영화로, 모든 게 혼란스러운 열일곱에 벌어지는 첫사랑과 우정을 담고 있다. 처음에는 드라마로 기획돼 2021년 촬영이 시작됐으나 2022년 방영을 앞두고 음주 운전 사건이 논란이 되며 무기한 연기됐다.

영화는 화제 만큼 흥행 기세를 보이진 못하고 있다. 개봉 후 첫 주말을 맞이했음에도 8일 현재 실시간 예매율은 17위, 0.5%를 기록하고 있다. CGV 실관람평에는 ‘전체적으로 작품 자체가 많이 아쉽다’, ‘클리셰적인 부분이 너무 많다’, ‘개연성이 뚝뚝 끊긴다’ 등 아쉬운 평가들이 올라왔다. 촬영된 지 5년이나 지난 작품이기에 연출과 디테일이 허술하다는 의견도 있다.

반면 CGV 에그지수는 8일 96%로 상당히 높은 점수를 보이며, 실관람평도 ‘꼭 극장에서 봐야 하는 영화’, ‘어릴 적 풋풋함과 첫사랑 생각이 나는 작품’, ‘신선하고 재미나다’ 등의 호평도 가득하다. 여기에 전체적으로 중심을 잡아 주는 김새론의 탄탄한 연기력과 이채민의 앳된 모습이 특히 시선을 끌었다. 김새론 배우를 마지막으로 만나 추억할 수 있다는 점도 영화에 의미를 더한다.

