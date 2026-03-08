배우 신민아가 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키)에 빠졌다고 말했다.

그는 지난 7일 유튜브 채널 'W 코리아'에 올라온 영상에서 가방 꾸미기에 도전했다.

신민아는 "손재주가 없는 건 아닌데 오래는 못 한다"며 "그림을 그리거나 작은 것들을 사부작 사부작 하는 건 나쁘지 않은 것 같다"고 했다.

그는 "평소 루틴은 화보 촬영이나 광고 촬영, 드라마 같은 중요한 일정이 있으면 그 날을 위해 집중 관리를 한다"고 말했다.

신민아는 "몇 달 정도 쉬는 시간이 생기면 저만의 취미나 루틴을 만들고 싶은 생각이 있는데 촬영이 계속 이어지다 보니 쉽지 않다"고 했다.

그는 "드라마 '재혼황후'라는 드라마를 끝내고 지금은 쉬고 있다"며 "차기작 준비 중"이라고 말했다.

신민아 "두쫀쿠가 너무 맛있더라. 저도 빠졌는데 살이 엄청 많이 찐다고 했다. 구하기도 쉽지 않았다"고 했다.

한편 그는 지난해 12월 배우 김우빈과 10년 열애 끝에 결혼했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]