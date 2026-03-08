안유진, 무대 의상 완벽 소화…‘시크한 매력’ 발산 [스타★샷]

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

아이브(IVE)의 멤버이자 리더 안유진이 자신의 인스타그램 계정을 통해 색다른 매력을 드러냈다.

지난 7일 안유진은 ‘💥’라는 이모지와 함께 화이트 무대 의상을 완벽하게 소화한 모습을 공개했다. 사진 속 안유진은 버건디색 벽을 배경으로 허리 라인이 강조된 홀터넥 상의와 바지를 입고 있었다. 시크하고 쿨한 표정으로 어른스러운 매력을 뽐내는가 하면 장난스러운 윙크와 함께 귀여움까지 겸비했다. 군살 없이 탄탄한 몸매와 선명한 쇄골 라인이 돋보였다.

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

안유진이 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=안유진 인스타그램 계정

특히 가지런한 검은 생머리가 하얀 의상과 대조돼 분위기를 한층 업그레이드했다. 얼굴이 강조된 사진은 깨끗한 피부와 작은 얼굴을 인증했다.

2018년 Mnet의 예능 프로그램 ‘프로듀스 48’을 통해 아이즈원으로 데뷔한 안유진은 2021년 아이즈원이 공식 활동을 종료하면서 같은 해 아이브로 재데뷔했다. 현재 다양한 예능에도 출연하며 폭넓게 활동하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]