대만의 장타? 한국도 있다…김도영, 역전 투런포 작렬

마침내, 터졌다.

‘슈퍼스타’다운 면모다. 내야수 김도영(KIA)이 자신의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 첫 홈런포를 터트렸다. 그것도 역전 투런포다.

김도영은 8일 일본 도쿄돔에서 열리는 대만과의 WBC 조별리그 맞대결에 1번 및 3루수로 선발 출전했다. 앞선 2경기에선 지명타자로 나섰지만, 이날은 글러브도 꼈다. 전날(7일) 한일전서 1루수 문보경이 수비하던 도중 아찔한 장면을 맛봤다. 수비까지 맡기긴 어렵다고 봤다. 기존 3루수였던 셰이 위트컴이 1루로 이동하고, 김도영이 3루수로 투입됐다.

필요한 순간, 방망이가 호쾌하게 돌았다. 6회 말이다. 앞서 6회 초 정쭝저에게 솔로홈런을 허용하며 1-2로 리드를 내준 상황. 1사 1루 상황서 김도영은 타석에 들어섰다. 과감하게 초구를 공략했다. 94.1마일짜리 포심이었다. 치는 순간 김도영은 홈런을 예상한 듯한 제스처를 취했다. 그대로 왼쪽 담장을 넘겼다. 순식간에 3-2 역전에 성공하며 포효했다.

