도쿄돔에 드리운 장타주의보…류현진 이어 곽빈도 당했다

도쿄돔에 드리운 장타주의보, 곽빈(두산)도 당했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 대만과의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그 맞대결을 펼친다. 8강 진출을 위해서라면, 반드시 이겨야 한다.

류현진(한화)에 이어 곽빈도 한 방을 피해가진 못했다. 이날 선발투수로 나선 류현진은 2회 초 선두타자 장위에게 선제 솔로포를 허용했다. 볼카운트 1B서 87.6마일(약 141㎞)짜리 직구를 던졌다. 스트라이크 낮은 코스로 잘 들어갔지만 대응이 좋았다. 걷어 올렸다.

이후 4회부터 곽빈이 바통을 이어받았다. 5회까지 실점 없이 잘 버텼다. 6회 초, 다시 한 번 위기를 마주했다. 선두타자 정쭝저에게 솔로포를 허용한 것. 5회 말 한국이 1-1 균형을 맞춘 직후였기에 아쉬움은 더 컸다. 96.6마일(약 155㎞) 포심이 다소 몰렸다.

한국은 6회 초 기준 1-2로 끌려가는 중이다.

