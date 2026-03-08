이재성, 시즌 5호골… 월드컵 앞둔 홍명보호에 전술적 힌트

마인츠 이재성(오른쪽)이 8일 독일 마인츠 코파세 아레나에서 끝난 2025∼2026시즌 독일 분데스리가 슈투트가르트전에서 전반 39분 선제골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

골망을 흔들고 있는 이재성. 사진=AP/뉴시스

이재성(마인츠)이 골 맛을 보며 팀의 핵심 자원임을 증명했다. 월드컵을 3개월 앞둔 홍명보호에게도 호재다.

이재성은 8일 독일 마인츠의 코파세 아레나에서 끝난 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 25라운드 홈 경기에서 시즌 5호골을 터뜨렸다. 마인츠는 슈투트가르트와 2-2로 비겼다.

지능적인 헤더였다. 0-0으로 맞선 전반 39분이었다. 왼쪽에서 올라온 코너킥을 마인츠의 필립 티에츠와 대니 다코스타가 차례로 헤딩으로 연결했다. 문전에 있던 이재성이 머리로 방향을 돌려놓아 골망을 흔들었다. 상대 수비보다 한 발 먼저 움직여 만든 득점이다. 타이밍과 위치 선정이 돋보였다.

지난해 12월15일 바이에른 뮌헨과의 분데스리가 14라운드 이후 3개월여 만에 나온 시즌 5호골이다. 5골 중 4골이 헤더로 뽑아냈을 정도로 공중전에 강한 모습을 보여주고 있다. 올 시즌 공격포인트는 총 9개(5골 4도움)로 늘었다.

89분을 소화한 이재성은 이날 패스 성공률 80%(20/25), 슈팅 3회, 크로스 1회, 태클 1회, 가로채기 2회, 지상 볼 경합 성공 2회 등 부지런하게 움직였다.

호평이 이어졌다. 축구 통계 사이트 풋몹은 이재성에게 팀에서 2번째로 높은 평점 7.7을 매겼다. 소파스코어는 3번째로 높은 평점 7.5를 부여했다.

꾸준함을 보여주고 있다. 안정적으로 출전하며 착실하게 공격포인트를 쌓고 있다. 기록에서 그의 존재감이 뚜렷하다. 올 시즌 공식전 기준 팀 내 출전 시간 4위(2385분), 공격포인트 2위(9개)에 올라 있다. 키패스 3위(27개)에 오를 정도로 공격 전개에서도 힘을 보태고 있다.

대표팀에도 긍정적인 신호다. 이재성은 대표팀의 붙박이 2선 자원이다. 중원에서 활로를 뚫어 최전방의 공격이 원활하게 돌아갈 수 있는 역할을 하고 있다. 이재성이 살아야 대표팀 공격력이 살아난다는 의미다. 최전방 공격수인 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)의 득점력을 더 높여줄 수 있다. 실제 지난해 9월 미국전에서 손흥민에게 날카로운 스루패스로 손흥민의 득점을 어시스트했다. 여기에 득점력까지 장착하면 대표팀의 공격은 위력을 더할 수 있다.

홍명보 축구 대표팀 감독 역시 기대를 걸고 있다. 최근 독일에서 이재성을 만났다. 월드컵 준비 과정과 앞으로 이뤄질 고지대 적응 훈련에 대해 얘기를 나누며 그를 격려했다. 이재성 역시 “동기부여가 됐다. 월드컵이 더 기대가 되는 시간이었다”라며 힘을 냈다.

당장 다가온 평가전에 관심이 쏠린다. 대표팀은 오는 28일 영국 런던에서 코트디부아르를 상대하고, 다음 달 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 맞붙는다. 이에 앞서 오는 16일 평가전에 나설 태극전사들이 발표된다.

독일 무대에서 활약을 이어가고 있는 이재성이 월드컵 무대까지 지금의 퍼포먼스를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]