‘왕사남’ 1100만도 넘었다…단종 박지훈 “사랑 주신 덕분!” 소감

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1100만 관객을 돌파했다.

‘왕과 사는 남자’가 개봉 33일째인 오늘(8일) 오전 누적 관객수 1100만 명을 돌파했다. 이는 기존 천만 영화 중 ‘파묘’(40일), ‘서울의 봄’(36일), ‘광해, 왕이 된 남자’(48일)가 달성한 1100만 관객 달성 속도 보다 빠른 기록이다. ‘범죄도시4’와 같은 속도를 보이고 있어 6주차 흥행 기록에도 기대가 모인다.

1100만 관객 돌파 소식에 ‘왕과 사는 남자’ 주역들이 6글자로 직접 흥행 소감을 공개했다. 극중에서 이홍위(박지훈)와 광천골 사람들은 나무 명패에 각자의 이름을 적어 나무에 거는 장면을 통해 영화 속 끈끈한 유대감을 보여준 바 있다.

먼저, 장항준 감독은 "왕! 감사합니다!"라고 벅찬 소감을 전했다. 촌장 엄흥도 역의 유해진은 "당나귀가 왔소!", 단종 이홍위 역 박지훈은 "사랑 주신 덕분!", 한명회 역 유지태는 "천만이 현실로"라는 문구로 기쁨을 드러냈다. 이어 전미도는 "천번 만번 감사", 김민은 "다 덕분입니다"라며 작품에 큰 사랑을 보내준 관객들을 향한 감사한 마음을 전했다. 또한, 이준혁은 "감사한 마음뿐", 안재홍은 "마치 꿈만 같아"라며 흥행에 감사를 전했다.

영화는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다. 이처럼 가시지 않는 짙은 여운은 N차 관람 열풍에 불을 지피고 있다. 이처럼 폭발적인 흥행 신드롬을 불러일으키며 극장가에 훈풍을 불어넣고 있다.

