낮은 코스 구석이었는데… 류현진, 대만 4번타자 상대 선제 솔로포 허용

한국 야구 국가대표팀의 선발투수 류현진이 피홈런과 함께 불안한 출발을 보였다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 8일 일본 도쿄돔서 2026 월드베이스볼 클래식(WBC) 조별리그 C조 조별예선 3차전 대만과의 경기를 소화 중이다. 이 가운데 이날 선발 중책을 맡은 베테랑 류현진이 선제 실점을 떠안았다.

1회는 산뜻했다. 내야 땅볼을 두 차례 이끈 뒤 중견수 뜬공까지 잡아내며 아웃카운드 3개를 단숨에 수확한 것. 다만 2회 선두타자 상대로 삐끗했다.

이때 타석에 선 건 대만의 4번타자 장위청(푸방 가디언스)이다. 빅리거 출신이다. 미국 메이저리그(MLB)서 통산 235경기서 20홈런을 때려낸 바 있다.

일격을 허용했다. 제구된 코스는 좋았지만, 상대의 좋은 타격에 밀렸다. 류현진은 장위청 상대로 초구 볼을 던진 뒤 2번째 공으로 시속 약 87.6마일(141㎞) 직구를 몸쪽 하단에 던졌고, 좌측 담장 위로 넘어가는 홈런을 내주고 말았다.

한국의 이날 첫 실점(0-1) 순간이다. 대표팀은 현재 3회 초 진행 중 1점 열세로 밀리고 있다.

