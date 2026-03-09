[이문원의 쇼비즈워치] ‘호평 마케팅’ 직접 뛴 장항준…‘왕사남’ 천만 흥행의 이유

6일 영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 돌파했다. 개봉 31일 차 기록이며, 7일 현재까지 총관객 수는 1080만4261명. 여전히 일간 흥행 1위를 지키고 있는 데다 7일 토요일 하루 동안 에도 75만 명을 모으며 2위와 7배 이상 스코어 차이를 보였다. 과연 어디까지 흥행이 전개될지 예측하기도 버겁다. 이로써 한국 영화산업은 2024년 ‘범죄도시 4’ 이후 1년10개월 만에 간신히 ‘1000만 영화’를 다시 한 편 갖게 됐다. 한 해에도 ‘1000만 영화’가 2~3편씩 쏟 아지던 호시절 수준은 아니지만, 적어도 지난해의 비관적 전망에선 헤쳐나온 셈이다.

이 정도 흥행 성과가 가시화되면 언론미디어의 갖가지 흥행 분석도 함께 따라붙게 마련이다. 더군다나 ‘왕과 사는 남자’는 존립 위기에 놓였던 한국 극장용 영화 숨통을 틔워준 구세주 역할이다. 보도 가치는 더 말할 것도 없다. 그리고 그렇게 주류 언론미디어에서 제시된 ‘왕과 사는 남자’의 ‘1000만 영화’ 등극 비결은 대략 한 가지 공통점으로 압축된다.

한국 영화시장이 축소돼 도로 ‘명절 특수’ 중심으로 재편되는 분위기에서 이른바 ‘명절용 영화’로서 낙점받은 부분이 크단 것. 경쟁작인 대북 첩보물 ‘휴민트’보단 모두가 아는 역사 인물 소재의 보편적 공감대 드라마 쪽이 ‘온 가족이 볼 영화’로 적합했기에 소위 ‘대진운’ 차원에서 유리했단 주장이다. 여기에 ‘휴민트’보다 먼저 개봉해 선점 효과를 거둔 점도 추가로 언급된다. 그렇게 설 명절을 장악한 뒤부턴 거기서 탄력받고 흐름을 타게 됐단 것. 틀린 분석이 아니고, ‘드라마의 힘’이라느니 하는 개인 감상평 차원 해석보단 더 설득력 있는 해석이 맞다.

그런데 ‘왕과 사는 남자’엔 그 외에도 짐짓 주목해 볼 만한 마케팅 포인트들이 더 존재한다. 일부는 과연 유사 사례가 과거에도 존재했나 싶을 정도 특이점에 속한다. 하나씩 살펴보자.

먼저, 콘텐츠 시장이 양적 팽창하면서 분야를 가리지 않고 비중이 커진 ‘호평 마케팅’ 부분을 짚어볼 필요가 있다. 콘텐츠 빅뱅 탓에 신뢰할 만한 가이드는 더 절실해졌지만, 대중 반응이라 불리는 공간은 죄다 의도적 바이럴로 넘쳐나니 도로 전문평론가들 호평 여부가 ‘그나마’ 더 신뢰할 만한 가이드로 돌아온 셈. 사실 이미 10여 년 지속돼 온 흐름이고, 해외 호평에 고무된 국내 대중이 SNS를 통해 국내 개봉을 요청해 받아들여진 2017년 ‘겟 아웃’ 사례 이후론 외화에도 적용돼 온 역사다.

그런데 이 ‘호평 마케팅’이 ‘왕과 사는 남자’에선 좀 특이하게 진행됐다. 영화를 연출한 장항준 감독이 직접, 가장 널리 알려진 영화평론가 이동진의 사적인 호평 메시지를 가장 유명한 예능 MC 유재석이 진행하는 방송프로그램 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 언급한 건이다.

뒷부분은 굳이 찾아보면 유사 사례들을 찾아볼 수 있겠지만, 직접 스피커가 된 영화감독 장항준이란 캐릭터가 너무 독보적이란 점이 다르다. 장항준은 하나의 방송 예능 캐릭터로서 완성된 형태에 가깝기 때문이다. 영화 관련 프로그램을 진행하는 여타 영화감독들과 달리 예능 퍼스낼리티로서 정체성이 뚜렷한 거의 유일한 캐릭터란 얘기다. 그런 감독이 유명 프로그램에서 ‘호평 마케팅’을 펼치면 언론미디어 보도 횟수부터 주목도까지 모든 게 달라질 수밖에 없다.

한국에선 이런 캐릭터가 극히 드물거나 아예 없던 수준이어서 특이점으로 여겨지지만, 해외엔 유난히 방송미디어 친화적인 영화감독들이 많고 각자 나름의 캐릭터성을 보유한 채 그를 토대 로 자신의 영화 마케팅에 응용하는 경우가 많다. 예컨대 각종 유명 팟캐스트부터 라디오, TV 할 것 없이 종횡무진하는 캐릭터, 미국의 쿠엔틴 타란티노가 있다. 일본에선 코미디언 출신 기타노 다케시부터 이타미 주조, 미타니 코키 등에 이르기까지 사실상 반세기 가깝게 영화감독들이 예능 패널로 출연하며 캐릭터성을 갖고 대중에 어필해 온 바 있다.

장항준은 2016년 MBC ‘2016 무한상사-위기의 회사원’ 이후 꾸준히 예능 캐릭터로서 활동해 왔다. 특히 2020년대 들어선 오히려 예능 방송인으로서 더 널리 알려지며 ‘눈물 자국 없는 말티즈’ ‘신이 내린 꿀팔자’ 등 다양한 별명들까지 탄생시킨 성공적인 ‘호감 캐릭터’다. 이런 대중적 호감도가 영화감독으로서 위치를 어떤 식으로 재정립시켰는지에 대해선 의아해질 수 있지만, 최소 영화 마케팅에 있어선 일정 수준 이상 효과를 냈다고 볼 만하단 얘기.

물론 그것만으로 영화 한 편의 성패가 갈리진 않고, 같은 장항준 감독만 해도 한창 예능서 활약하던 2023년의 전작 ‘리바운드’에선 이렇다 할 재미를 보지 못했던 게 사실이다. 그런데 여기서 한 번 더 생각해 볼 부분이, 멀리 돌아가는 얘기긴 하지만, 한동안 ‘실제로 1000만 명이 본 유일한 1000만 영화’란 우스개로 알려졌던 2009년 작 영화 ‘해운대’ 사연이다.

‘해운대’가 그런 평가를 받게 된 건 영화에 ‘n차 관람’ 요소가 없단 인상 탓이다. 파고 들어가 면 결국 영화를 n차 관람으로 이끌 ‘아이돌적 요소’가 없단 점으로 귀결된다. ‘왕의 남자’의 ‘이준기 신드롬’, ‘도둑들’의 ‘김수현 신드롬’ 등이 화제가 되던 시절이라 그렇게 해석됐다. 영화가 쏘아올린 새로운 젊은 스타 혹은 그 진가가 재발견된 젊은 스타가 일으키는 강한 아이돌성, 트렌드성이 영화를 n차 관람으로 이끌어 1000만 고지를 달성하게 한단 논리다.

그렇게 보면 ‘왕과 사는 남자’는 분명 저 ‘아이돌적 요소’를 충분히 보유한 캐스팅이다. 단종 역을 맡은 박지훈 얘기다. 애초 K-팝 아이돌 출신인 데다 좋은 연기에 캐릭터 자체의 비극성이 더해져 강한 아이돌성으로 거듭났다. 그가 몰고 온 화제성이 n차 관람 주역으로 작용했으리란 가정은 영화 흥행과 함께 박지훈 과거 출연작인 웨이브 드라마 ‘약한 영웅’ 시즌 1, 2가 넷플 릭스에서 어마어마한 역주행을 기록한 점으로 어느 정도 입증된다. 단순히 영화가 흥행에 성공한다 해서 주연배우 과거 출연작이 OTT에서 이 정도 반향을 일으키는 경우는 흔치 않다.

이 밖에도 많다. 심지어 ‘코스피 대박’ 시점의 낙관적 분위기가 얼어붙은 대중의 문화 소비심리를 녹였단 해석까지 존재한다. 그런데 여기서, ‘왕과 사는 남자’가 의도치 않게 일종의 ‘이벤트 영화’로서 기능하게 된 측면에도 주목할 필요가 있다. 단순히 영화 한 편으로 끝나지 않고 관광 상품으로, 또 서적 등 여타 미디어 상품으로 계속 옮아갈 수 있는 거대한 문화적 트렌드로서 기능 말이다. 취향 따라 극도로 분화돼 가는 문화시장의 큰 흐름 와중에도 ‘공통 경험’으로서 거대 트렌드에 대한 대중의 갈증 또한 여전히 남아있다고 봐야 할지 모른다.

/이문원 대중문화평론가

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]