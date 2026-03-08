[황현희의 눈] 감정을 넘어선 한일전의 의미

한일전이라는 말에는 묘한 힘이 있다. 축구든 야구든 종목이 무엇이든 상관없다. 상대가 일본이라는 사실 하나만으로도 경기의 분위기는 달라진다. 단순한 스포츠 경기를 넘어선 무언가가 그 안에 들어오기 때문이다. 역사도 있고, 감정도 있고, 설명하기 어려운 자존심도 함께 따라온다.

그래서 한일전은 늘 특별하다. 다른 나라와의 경기에서는 느끼기 어려운 긴장감이 있다. 공 하나, 공 하나에 사람들이 숨을 죽이고, 승부가 결정되는 순간에는 단순한 승리 이상의 감정이 터져 나온다.

흥미로운 점은 한일전이 시간이 흐르면서 조금씩 다른 의미를 갖게 되었다는 사실이다. 과거의 한일전은 감정이 앞서는 경기였다. 반드시 이겨야 한다는 생각이 강했고, 승패는 스포츠 이상의 의미로 받아들여졌다.

지금의 한일전은 여전히 뜨겁지만, 그 안에는 또 다른 시선이 함께 존재한다. 상대를 분석하고 시스템을 비교하며 왜 강해졌는지를 이야기한다. 일본 축구의 유소년 시스템이나 일본 야구의 탄탄한 리그 구조를 자연스럽게 언급하는 것도 이제는 낯설지 않다.

이 변화는 단순한 스포츠 이야기가 아니다. 경쟁자를 바라보는 방식이 달라졌다는 의미이기도 하다. 감정만으로 상대를 바라보던 시기를 지나 이제는 실력과 구조를 함께 이야기하기 시작했기 때문이다.

어쩌면 이것이 진짜 경쟁의 모습일지도 모른다. 상대를 인정하지 않는 경쟁은 오래 지속되기 어렵다. 진짜 라이벌은 서로의 강점을 알고, 그 강점을 넘어서기 위해 노력하는 관계이기 때문이다.

그래서 한일전은 늘 흥미롭다. 경기장 위에서는 선수들이 뛰고 있지만, 그 경기를 바라보는 사람들의 시선 속에는 두 나라의 시간이 함께 담겨 있다.

어떤 날은 우리가 이기고, 어떤 날은 일본이 이긴다. 스포츠에서는 자연스러운 일이다. 하지만 그 결과보다 중요한 것은 두 나라가 여전히 서로를 가장 강한 경쟁자로 바라보고 있다는 사실일지도 모른다.

라이벌은 불편한 존재이지만 동시에 필요한 존재이기도 하다. 강한 경쟁자가 있을 때 사람은 더 노력하고 더 성장하기 때문이다.

그래서 한일전은 단순한 스포츠 경기가 아니다. 서로를 향해 가장 높은 집중력을 보여주는 순간이며, 동시에 두 나라가 얼마나 성장했는지를 확인하는 자리이기도 하다.

결국 한일전은 묻는다. 우리는 상대를 어떻게 바라보고 있는가. 감정의 대상으로 바라보고 있는가, 아니면 넘어야 할 경쟁자로 바라보고 있는가. 그리고 그 질문에 대한 답은 경기 결과보다 더 오래 남는다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]