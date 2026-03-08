현대차 자율주행 법인 모셔널 CEO, ‘현대진행형’ 출연

현대자동차그룹 자율주행 합작법인 모셔널(Motional)의 CEO 로라 메이저(Laura Major)가 현대차그룹 공식 팟캐스트 채널 ‘현대진행형’에 출연해 자율주행 기술 비전과 상용화 전략을 소개했다. 로라 메이저 CEO는 인터뷰를 통해 올해 말 무인 로보택시 서비스 상용화를 목표로 준비가 성공적으로 진행되고 있다고 밝혔다.

‘현대진행형’은 모빌리티 기술을 심층적으로 다루는 현대차그룹의 지식 콘텐츠다. 지금까지 총 13개의 에피소드가 공개됐으며, 이번 출연은 14번째 에피소드에 해당한다. 그동안 업계 전문가들이 패널로 참여해 다양한 주제를 다뤄왔지만, 현대차그룹 고위 임원이 직접 소통에 나선 것은 이번이 처음이다. 이번 영상은 진행자들이 화상회의 형식으로 로라 메이저 CEO에게 질문하고 답변을 듣는 방식으로 진행됐다.

로라 메이저 CEO는 인터뷰에서 올해 말 무인 로보택시 서비스 상용화 계획과 함께 자율주행 기술 고도화 방향, 생성형 AI 기반 거대 주행 모델(Large Driving Model, LDM) 도입 등 주요 현안을 폭넓게 설명했다. 특히 그는 “2024년 모셔널의 자율주행 시스템 구조를 AI 중심(AI-first)으로 재설계하고, 거대 주행 모델로 전환한 결정은 자율주행 기술 개발의 중요한 전환점이었다”고 강조했다.

모셔널은 시스템 구조 전환이 기존 기술 개선보다 더 큰 리스크를 수반하는 작업이었지만, 이를 성공적으로 적용해 주행 성능을 한 단계 끌어올렸다고 설명했다. 이 같은 변화는 주행 품질 향상에 그치지 않고, 복잡한 도심 환경 대응 능력, 글로벌 확장성, 운영 효율 측면에서도 긍정적인 변화를 이끌었다는 것이 회사 측 설명이다.

안전은 모셔널 자율주행 개발의 최우선 원칙으로 제시됐다. 로라 메이저 CEO는 “거대 주행 모델을 활용한 엔드투엔드(E2E) 방식을 일반적인 주행 상황에 적용하고, 돌발상황 등 엣지케이스에는 오랜 기간 검증해온 안전 가드레일 방식을 도입하고 있다”고 밝혔다. 이어 “예외적인 상황에서 발생하는 1%의 엣지케이스가 자율주행 시스템 성능 개선을 위한 핵심 학습 포인트”라고 덧붙였다.

개발 문화에 대해서는 ‘빠르게 실패하자(fail fast)’는 원칙을 소개했다. 문제를 빨리 발견할수록 해결도 빨라지고, 그만큼 더 많은 학습과 개선이 가능하다는 설명이다. 이는 기술 개발 속도와 완성도를 동시에 높이는 핵심 철학으로 제시됐다.

모셔널은 현재 라스베이거스와 피츠버그를 중심으로 자율주행 테스트를 진행하며 다양한 데이터를 축적하고 있다. 로라 메이저 CEO는 “환경이 상반된 두 도시를 전략적으로 선정했다”며 “현대적 도시 구조와 넓은 도로를 갖춘 라스베이거스, 좁고 굽은 도로와 불규칙한 교차로가 많은 피츠버그에서의 테스트를 통해 전 세계 어떤 도시에도 적용 가능한 범용 자율주행 시스템을 개발하고 있다”고 설명했다.

상용화 경쟁력에 대해서도 구체적인 경험을 강조했다. 모셔널은 그동안 우버, 리프트 등과의 파트너십과 다양한 파일럿 프로그램 운영을 통해 13만회 이상의 주행 서비스 경험을 축적해 왔다. 이를 통해 승객이 차량 안에서 어떤 정보를 원하는지, 차량 디스플레이와 휴대폰 중 어떤 화면을 더 선호하는지, 경로 변경이나 중도 하차와 같은 기능을 시스템 안에 어떻게 구현해야 하는지에 대한 다양한 인사이트를 확보했다는 설명이다.

로라 메이저 CEO는 “올해 말 무인 자율주행 서비스 출시를 위해 기술과 서비스를 지속적으로 개선하고 있다”며 “상용화에 앞서 승객 경험 전반을 고도화하는 것 역시 매우 중요한 가치”라고 말했다.

이번 에피소드에서는 기술과 사업 전략뿐 아니라 로라 메이저 CEO의 일상, K-드라마 시청 경험 등 인간적인 면모도 함께 소개됐다. 한편 로라 메이저 CEO는 2026년 북미 전문지 모터트렌드가 선정한 ‘SDV 혁신 리더상(SDV Innovator Awards)’을 수상한 바 있다.

