‘왕과 사는 남자’, 일일 관객 수 75만명 폭발…1500만까지도 가능?

영화 '왕과 사는 남자'의 관객이 1000만명을 넘긴 지난 6일 서울 시내 한 영화관에 광고물이 게시돼 있다. 사진=뉴시스

영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 열풍은 꺾이지 않는다.

영화관입장권통합전산망에 따르면 왕과 사는 남자는 지난 6일 1004만9737명의 누적 관객 수를 기록하며 1000만 관객을 돌파했다.

이에 따라 국내 개봉작 중에서는 34번째, 한국 영화 중에서는 25번째로 1000만 영화가 됐다. 또 사극 영화 중에서는 ‘왕의 남자’, ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘명량’에 이어 네 번째 1000만 영화다.

누적 관객 수 1000만명을 돌파했음에도 기세는 당분간 꺾이지 않을 것으로 예상된다. 지난 7일 왕과 사는 남자의 일일 관객 수는 75만4549명으로 전일 대비 177.7% 증가했다. 누적 관객 수는 1080만4286명을 기록했다. 이날 일일 관객 수 2위는 호퍼스(10만7043명), 3위는 휴민트(1만8430명)가 기록했고 1위 ‘왕과 사는 남자’와 압도적 차이를 보였다.

당분간 왕과 사는 남자의 독주가 이어질 것으로 예상되는 가운데 과연 어디까지 흥행 기세가 이어질지 관심이 쏠리고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]