대기록에 단 한 경기 남았다! 안세영, 전영오픈 결승 진출… 한국 사상 첫 단식 2연패 조준

사진=AP/뉴시스

안세영(삼성생명)이 마침내 대기록 달성에 한 경기만을 남기게 됐다. 전영오픈에서 한국 여자 단식 최초로 2연패를 눈앞에 뒀다.

세계랭킹 1위 안세영은 8일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 4강에서 천위페이(중국·3위)를 2-1(20-22 21-9 21-12)로 꺾고 결승에 진출했다.

이로써 안세영은 전영오픈 개인 통산 3번째이자 한국 배드민턴 단식 최초로 2연패에 도전한다. 한국 배드민턴은 과거 박주봉, 정명희, 길영아 등 복식에서 이 대회 2연패를 달성한 적은 있지만 단식은 한 번도 없었다. 아울러 안세영은 이날 승리로 국제대회 36연승 행진을 달렸다. 지난해 10월 덴마크오픈 이후 한 번도 지지 않았다.

결승으로 가는 길목에서도 안세영의 파죽지세는 이어졌다. 이날 경기 전까지 14승14패로 팽팽했지만 안세영의 기세가 더 강했다. 1세트를 내준 안세영은 반격에 나섰다. 2세트 9-8에서 연속 7점을 몰아치며 승기를 잡았다. 결국 3세트까지 주도권을 놓치지 않으며 1시간13분의 혈투를 승리로 마무리했다.

안세영의 결승 상대는 왕즈이(왕즈이·2위)다. 통산 전적에서 안세영이 18승4패로 절대적인 우세를 점하고 있다.

여자복식 백하나와 이소희(이상 인천국제공항·4위)도 결승 무대에 진출했다. 둘은 2024년 이후 2년 만에 전영오픈 정상 탈환을 노린다. 남자복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)도 결승에 안착했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

