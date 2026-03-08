코르티나에 마련된 한국의 정취…코리아하우스 개관

사진=대한장애인체육회 제공

2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽에 나선 대한민국 선수단의 든든한 보금자리이자 스포츠 외교의 거점이 될 ‘코리아하우스’가 문을 열었다.

대한장애인체육회는 대회 개막 이튿날인 7일 이탈리아 코르티나담페초에서 코리아하우스 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 대회가 막을 내리는 15일까지 운영된다.

이날 개관식에는 정진완 회장, 양오열 선수단장, 전선주 총감독, 이희룡 지원부단장, 배동현 BDH 재단 이사장, 정재준 아시아패럴림픽위원회(AsPC) 부위원장 등이 참석했다. 대회 기간 각국 대표단은 자국의 장애인 체육 정책을 알리고 국제 스포츠계와 연대하는 공간으로 하우스를 활용한다.

코리아하우스는 현지 건축물의 특성을 유지하면서도 내부 곳곳에 한국 전통 건축 양식인 한옥의 미감을 녹여낸 공간 연출로 차별화를 꾀했다. 전통미를 살린 공간 연출을 통해 방문객들에게 한국 문화를 알리는 홍보관 역할을 하는 동시에, 세계 각국 스포츠 관계자들과 교류하는 스포츠 외교의 장으로 활용될 예정이다.

특히 이번 대회에서 대한장애인체육회는 코리아하우스를 통해 선수단 지원 역량을 극대화하는 데 집중했다. 코르티나담페초 선수촌 인근에 자리를 잡은 코리아하우스는 선수들에게 고국과 다름없는 식단을 제공하는 급식지원센터를 운영하며 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는다.

또한 휠체어 등 경기 장비를 정밀하게 점검하고 수리할 수 있는 종목지원센터와 경기 전후 휴식을 취할 수 있는 라운지를 갖춰 최상의 경기 환경을 지원한다.

대한장애인체육회 관계자는 “코리아하우스는 대한민국 선수단을 위한 지원 공간이자 한국 문화를 세계에 소개하는 스포츠 외교의 장이 될 것”이라며 “대회 기간 다양한 교류를 통해 대한민국 장애인체육의 위상과 가치를 널리 알릴 계획”이라고 밝혔다.

코르티나=공동취재단

