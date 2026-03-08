지수X서인국 ‘월간남친’, 외신 호평 “여성 중심 로맨스 매력 보여줘”

넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’​이 지난 6일 공개 직후 전 세계 시청자들의 설렘을 자극하고 있다.

8일 넷플릭스에 따르면 월간남친은 해외 언론의 호평 속에 소개되고 있다.

미국 타임지는 “‘관심이 곧 가치가 되는 시대’ 속에서, 그리고 끊임없이 많은 것을 요구받는 현실 속에서 여성들이 내리는 선택이 어떤 감정과 결과를 낳는지에 주목한다. 지금까지 연기한 캐릭터 중 지수에게 가장 잘 어울리는 역할이자 여성 중심 로맨스 장르의 매력을 보여준다”고 보도했다.

디사이더는 “지수의 매력과 그가 경험한 다양한 데이트 시나리오로 다른 한국 로맨틱 코미디와 차별화를 보여준다”고 했고, 로튼토마토는 “서인국이 연기한 캐릭터의 등장은 K-드라마 남자 주인공의 등장 장면 중에서도 상징적이다”면서 “많은 시청자들은 지수와 서인국의 케미스트리가 자연스럽고 유쾌하면서도 따뜻한 분위기를 만든다”고 호평했다.

월간남친은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다. 가상 세계에서 펼쳐진 데이트 장면은 짜릿한 도파민과 설렘을 선사했고, 사랑에 상처받았던 미래가 가상 연애 구독 서비스 월간남친을 통해 다시금 현실 사랑에 용기를 내는 이야기는 따스한 공감을 안겼다.

지수와 서인국의 로맨틱한 케미스트리도 뜨거운 반응을 낳고 있다. 두 사람은 혐관으로 시작해 점차 서로를 신경쓰며 가까워지는 미래와 경남(서인국)의 관계를 섬세하게 그려내 설렘 지수를 높였다. 여기에 서강준, 이수혁을 비롯해 옹성우, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범, 이상이 등 개성 넘치는 배우들이 총출동해 가상 연애 구독 서비스 월간남친 속 연인들로 활약하며 실감 나는 데이트 장면을 완성했다.

