비 “속 울렁”…난간 없는 케이블카 워킹 도전 ‘도파민 폭발’

비(정지훈), 김무열, 빠니보틀, 이승훈(WINNER)이 호주 대자연을 배경으로 상상을 뛰어넘는 협곡 상공에서 난간 없는 케이블카 워킹 미션에 도전해 도파민을 폭발시켰다.

지난 7일 방송된 ENA ‘크레이지 투어’ 2회에서는 먼저 스피어 피싱과 하버 브리지 클라이밍 등 호주 1일차 미션에 모두 성공한 크레이지 4맨이 먹방과 운동에도 미친 진심을 선보였다.

‘배고프다’ 금지어 내기에 당첨된 비는 절친 김무열과 마트로 향했다. 운동 러버답게 프로틴 쉐이크를 가장 먼저 장바구니에 담았고, 각종 호주산 소고기부터 동생들이 먹고 싶다던 과일과 아이스크림 후식까지 알차게 비돈비산 플렉스를 했다. 그렇게 완성된 이날의 저녁 메뉴는 스테이크 파티. 비는 편식하면 큰일 날듯한 팔뚝으로 생고기에 마요네즈를 마사지하더니, 육즙과 풍미를 가득 머금은 스테이크를 뚝딱 만들어냈다. 입이 짧은 것으로 유명한 빠니보틀조차 입 터지게 만든 근육질 요리사의 특급 다이닝에 멤버들은 폭풍 먹방을 이어갔다.

이튿날 새벽 멤버들은 일찌감치 또 다른 미션을 향해 이동했다. 산 중턱에 위치한 목적지에 도착하자 눈앞에 호주 천혜의 자연이 만든 장관이 펼쳐졌고, 현지 직원도 “익스트림 스포츠는 없다”고 말했다. 하지만 곧바로 불길한 전조가 드리웠다. 이들의 눈앞에 안전 서약서, 알코올 테스트기, 그리고 하네스까지 어김없이 등장한 것. 이들이 도전하게 된 세 번째 크레이지는 바로 ‘루프톱 케이블카’. 호주의 살아있는 자연유산 블루마운틴의 상공300m 높이 협곡 한가운데에서 케이블카 지붕 위로 올라가 구름 위를 걷는 듯한 짜릿함을 느끼며 탁 트인 절경을 360도로 감상하는 미션이었다.

케이블카가 협곡 중앙에 멈추자 빠니보틀이 가장 먼저 사다리를 타고 루프톱으로 올라갔다. 사방이 뻥 뚫린 지붕 위에 서자마자 그는 “나는 겁쟁이였다”고 인정(?)하며 감탄과 비명을 동시에 터뜨려 긴장감을 끌어올렸다. 뒤이어 올라온 이승훈 역시 바들바들 떨리는 다리로 안전 장비를 붙잡았지만, 결국 45도 기울기 자세로 밑을 내려다보는 미션까지 성공해 모두를 놀라게 했다.

협곡 사이로 울려 퍼지는 동생들의 비명에 비와 김무열 역시 긴장감을 감추지 못했다. 급기야 앞선 미션에 솔선수범했던 비조차 “속이 울렁거린다”고 호소했다. 하지만 막상 루프톱에 올라선 두 형들은 눈앞에 펼쳐진 압도적인 풍경에 말을 잇지 못했고, 울컥 솟아오르는 감동을 느꼈다. 부모님들과의 추억이 많지 않은 유년기를 보낸 공통점을 가진 두 절친은 아내와 아이들에겐 그런 빈자리를 느끼게 해주고 싶지 않다는 진심을 공유했고, 다음에 꼭 함께 와서 보여주고 싶다며 대자연을 만끽했다.

