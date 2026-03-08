한일전 12경기 1무11패…그곳을 집요하게 파고든 일본 기자

사진=뉴시스

‘잘 싸웠지만….’

좀처럼 깨기 힘든 일본의 벽이다. 한국 야구 대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 일본과의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그(C조) 맞대결서 6-8 석패했다. 6회까지 5-5 팽팽한 접전을 벌이며 맞섰으나 한 끗이 아쉬웠다. 기나긴 한일전 연패의 사슬을 끊지 못했다. 한국 야구가 국제무대서 일본을 꺾은 것은 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승전(4-3)이 마지막이다. 이후 11년 동안 12경기서 1무11패, 절대 열세를 보이고 있다.

승리까진 닿지 못했지만, 경기력 자체는 나쁘지 않았다. 마지막까지 일본을 압박했다. 가능성을 엿볼 수 있었던 경기였다. 무엇보다 화끈한 공격력이 눈에 띈다. 장단 9안타를 때려냈다. 안타 개수로만 보자면 일본(7안타)보다 많았다. 1회 초 세 타자 연속 안타를 터트리며 선취점을 가져갔고, 문보경(LG)의 2타점 적시타로 속도를 높였다. 3회 말 3개의 홈런을 맞은 뒤 곧바로 쫓아가는 장면도 인상적이었다. 4회 초 김혜성(LA다저스)의 투런포로 균형을 맞췄다.

충분히 해볼 만한 경기였다. 그래서일까. 일본 기자들은 집요하리만큼 과거에 초점을 맞추는 모습이었다. 경기 후 공식 기자회견서 2023 WBC, 2024 프리미어12를 언급했다. 당시 한국은 일본에 각각 4-13, 3-6으로 패한 바 있다. 그간 얼마나 성장했는지에 대해 물었다. 다소 무례할 수 있는 질문이다. 류지현 한국 야구대표팀 감독은 “오늘 경기에 대해서만 이야기 하겠다”며 선을 그었다. “지난해 2월 감독으로 선임된 이후 차근차근 준비해왔다”고만 설명했다.

물론 과제도 마주했다. 불펜 쪽에 확실한 에이스가 없다. 마무리로 낙점했던 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)이 부상으로 이탈한 부분이 뼈아프다. 더욱이 WBC는 한 번 투수가 마운드에 오르면 최소 3타자 이상을 상대하도록 규정하고 있다. 마운드 운용에 심혈을 기울여야 하는 이유다. 이날 최대 승부처는 역시 7회 말이다. 2사 1,3루서 김영규(NC)를 올려다. 영점이 잡히지 않았다. 연속 볼넷으로 밀어내기 역전을 허용한 데 이어 2타점 적시타까지 맞았다. 결과론적이지만, 페이스가 좋았던 고우석을 좀 더 썼더라면 어땠을까 싶기도 하다.

설욕을 다짐한다. 일단 지난 경기는 잊고, 다가오는 경기에 집중해야 한다. 한국의 1차 목표는 일본전 승리가 아니다. 8강 진출이다. C조 2위 안에 들어야 한다. 8일 낮 12시에 대만을 만난다. 다음 라운드로 가는 분수령이 될 듯하다. 대만은 앞선 3경기서 1승2패를 거뒀다. 한국과의 경기가 조별리그 마지막 경기다. 총력전이 예상된다. 한국은 짧은 휴식 후 바로 낮 경기를 해야 한다. 피로를 얼마나 푸느냐가 관건이다. 심지어 9일 호주전도 고려해야 한다.

도쿄=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

