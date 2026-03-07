[SW도쿄라이브] 치열한 초반 기선제압…한국의 연속 안타vs일본의 2점 홈런

사진=뉴시스

실투는 곧 장타로 연결된다.

대망의 한일전이 막을 올렸다. 한국과 일본은 7일 일본 도쿄돔에서 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그 맞대결을 펼친다. 과거 ‘라이벌’로 묶였던 두 팀이지만, 어느 순간 격차가 벌어졌다. 지난 10년간 국제대회 상대전적은 1무10패로 크게 밀린다. 필승을 외친 배경이다.

한국 대표팀의 강점은 역시 화끈한 방망이다. 한일전에서도 빛을 발했다. 1회 초에만 3득점을 신고했다. 경기가 시작되자마자 김도영과 저마이 존스 그리고 이정후까지 연속 안타를 때려내며 선취점을 합작했다. 이후 6번 타자 문보경이 2타점 2루 적시타로 추가점을 냈다.

일본도 만만치 않다. 선두타자 오타니 쇼헤이가 볼넷을 골라 나가며 밑그림을 그렸다. 후속 타자 곤도 켄스케를 2루수 땅볼로 처리하며 한숨 돌리는 듯했지만, 스즈키 세이야에게서 걸렸다. 풀카운트 접전 끝에 투런포를 허용했다. 6구째 공이 스트라이크존 가운데로 몰린 것이 화근이었다. 이후 추가점을 주지 않고 깔끔하게 이닝을 매조지었다는 부분은 긍정적 대목이다.

2회 말이 끝난 시점 한국은 3-2로 근소하게 앞서 있다.

