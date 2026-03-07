여전히 만족하지 않는다… 이영민 부천 감독 “동계 훈련의 50%도 안 나와”

이영민 부천 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

지난 시즌 준우승팀과의 대결에서 무승부, 수장은 담담했다.

부천FC1995는 7일 부천종합운동장에서 열린 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 2라운드 홈 경기에서 1-1 무승부를 거뒀다. 개막전에서 전북 현대를 꺾은 부천은 대전과 무승부를 일궈내면서 기대 이상의 성적을 썼다.

하지만 경기 뒤 이영민 부천 감독의 얼굴에는 미소를 보기 힘들었다. 그는 경기 뒤 “라커룸에 들어갔는데 선수들이 (저보다) 더 아쉬워하더라”라며 “더 좋은 팀으로 갈 수 있는 방향을 생각하겠다”고 전했다.

만족하지 않는다. 이 감독은 “수비적인 부분은 잘 돼 가고 있다고 생각한다”며 “선수들의 수비적인 부분이나 공격적으로 해야 하는 속공 상황 등은 동계훈련 때와 비교해 50%도 나오지 않았다. 보완해야 한다”고 목소리 높였다.

이날 페널티킥으로 골망을 가른 갈레고에 대해서는 “슈팅을 때릴 때 보면 워낙 임팩트가 좋다”며 “정확성만 보완하면 좀 더 득점을 많이 할 수 있는 친구라고 본다”라고 설명했다. 그러면서 “차분하지 못한 부분이 있는데 드리블에 대해 많이 얘기하고 있다”고 덧붙였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

