마세라티 코리아, 가우랍 타파 신임 총괄로 임명

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 오는 4월 1일부로 가우랍 타파(Gaurav Thapa)를 마세라티 코리아 신임 총괄로 임명한다고 밝혔다.

마세라티는 기존 다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 & 재팬 총괄의 임기 종료에 따라, 그동안 국내 시장에서 세일즈를 총괄해 온 가우랍 타파를 신임 총괄로 선임했다.

가우랍 타파 신임 총괄은 자동차 산업에서 세일즈 전략과 네트워크 개발을 중심으로 경력을 쌓아온 전문가다. 람보르기니 APAC과 아우디 재팬에서 근무한 뒤 2018년 마세라티에 합류했다. 이후 마세라티 APAC 지역 비즈니스 기획 및 운영, 딜러 네트워크 개발 총괄 등을 수행했으며, 2024년 7월 마세라티 코리아 출범 이후에는 세일즈 디렉터로서 국내 영업 전반과 네트워크 운영을 이끌어 왔다.

한편, 마세라티 아시아·태평양(APAC) 지역 운영 체계도 새롭게 정비했다. 신설된 마세라티 APAC 조직은 한국을 비롯해 중화권, 일본, 동남아시아 및 태평양 지역을 포괄한다. 이를 통해 지역 내 운영 효율성을 극대화하고 각 국가 시장에 최적화된 마케팅 및 세일즈 전략을 추진해 나갈 계획이다. 25년 이상 럭셔리 자동차 산업에서 국제적 경험을 쌓은 줄리 타이엡-두트리오(Julie Taieb-Doutriaux)가 조직 운영을 이끈다.

