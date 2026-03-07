성시경, 팬미팅 전석 매진…“암표는 절대 사지 말아달라”

사진 = 성시경 SNS 계정

가수 성시경이 팬미팅 전석 매진에 대해 팬들에게 감사의 뜻을 밝혔다.

성시경은 7일 자신의 SNS에 “팬미팅 매진 소식을 들었다. 감사하다”며 장문의 글을 게재했다.

그는 “작년에 팬클럽 회원이 6000명대일 때도 장충체육관 팬미팅에서 400석 정도가 남아 일반 판매를 진행했었다”며 “지금은 회원 수가 8000명대로 늘었지만 너무 큰 장소는 걱정도 되고 팬미팅 느낌이 나지 않을 것 같아 같은 장소로 진행했다”고 설명했다.

이어 “못 오시는 분들께는 미안한 마음”이라며 “본인의 인기를 가늠하는 일은 쉬운 일이 아니다”고 솔직한 심정을 전했다. 그러면서 “내년에는 조금 더 큰 장소를 알아보거나, 조금 작은 장소에서 2회를 진행하는 방법도 생각해보겠다”고 덧붙였다.

성시경은 암표 거래에 대한 우려도 나타냈다. 그는 “부디 암표는 사지 말아달라”며 “암표를 팔려고 팬클럽에 가입한 암표상이 팬미팅에 직접 오게 해달라”고 당부했다.

끝으로 그는 “혹시 있을지도 모르는 5월 축가를 위해 힘을 모아주시길”이라며 “미안하고 감사하다”고 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

한편, 성시경의 팬미팅 ‘사월’은 오는 4월 18일 오후 4시 장충체육관에서 열린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

