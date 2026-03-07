[부천 토크박스] “잠을 잘 못 잤습니다” 우승 후보 대전도 ‘승격팀’ 부천이 껄끄럽다

황선홍 대전하나시티즌 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“어제 저녁까지 잠을 못 잤습니다.”

프로축구 대전하나시티즌은 올 시즌 우승 후보로 꼽힌다. 골잡이 주민규를 포함해 루빅손, 엄원상, 서진수, 김문환 등 모두가 인정한 최강 전력으로 꼽힌다. 하지만 이런 대전도 긴장하고 있다. 바로 올 시즌 K리그1 승격팀 부천FC1995다. 올 시즌 개막전에서 디펜딩챔피언 전북 현대를 꺾었다. 반면 대전은 FC안양과의 개막전에서 무승부에 그쳤다.

황선홍 감독의 고민도 컸다. 그는 7일 부천종합운동장에서 열리는 부천과의 하나은행 K리그1 2026 2라운드 원정 경기를 앞두고 “제가 급해지면 이제 선수들도 급해질 것”이라며 “심적으로 급해지지 않는 경기는 없겠지만 여기서 얼마만큼 중심을 잘 잡고 가느냐가 가장 중요하다”고 전했다.

부천에 대해서는 “수비 조직이 상당히 좋다”며 “외인 선수들의 개인 능력들이 있기 때문에 탄탄하다”라며 “이영민 감독의 색깔이기도 하다. 상당히 좋다”고 평가했다. 그러면서 “상당히 껄끄럽다. 잘 접근해야 하다. 쉽게 승점 3점을 가져가겠다고 하면 말릴 가능성이 크다”고 덧붙였다.

너무 앓는 소리를 하는 게 아니냐는 지적에 “축구가 간단하지 않다. 오늘 부천 홈에서 하는 경기다. 부천이 어떤 콘셉트를 가지고 경기할지 모르겠다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]