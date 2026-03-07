콜드게임으로 울고 또 웃었다…대만, 체코 상대로 분풀이 1승

사진=AP/뉴시스

일본에 뺨 맞고, 체코에 화풀이했다.

대만 야구대표팀이 벼랑 끝에서 값진 1승을 신고했다. 7일 일본 도쿄돔에서 열린 체코와의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 조별리그(C조) 3차전서 14-0 7회 콜드게임 승리를 따냈다. WBC 규정에 따르면 양 팀의 점수 차가 5회까지 15점 이상, 7회까지 10점 이상이 벌어지면 콜드게임이 적용된다. 앞서 호주, 일본에 패했던 대만은 이로써 1승2패를 마크하게 됐다. C조 4위다. 3연패를 당한 체코를 순위표 가장 아래에 자리했다. 본선 진출이 좌절됐다.

이번 대회를 앞두고 대만은 최정예 멤버를 구성했다. 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어 12 우승팀이기도 하다. 관심도 컸다. 매 경기 구름관중을 몰고 다니며 엄청난 응원전을 펼쳤다. 생각대로 잘 풀리지 않았다. 첫 경기서 호주에게 0-3 영봉패(한 점도 내지 못하고 패하는 것)를 당한 데 이어 6일 일본과의 맞대결에선 7회 콜드게임 패배(0-13)를 당하기도 했다. 안타까운 마음에 경기 도중 쩡하오지우 대만 대표팀 감독은 눈물을 보이기도 했다.

사진=AP/뉴시스

하루 만에 분위기가 달라졌다. C조 최약체로 평가받는 체코를 상대로 제대로 분풀이를 했다. 잠잠했던 방망이가 살아났다. 장단 11개의 안타를 몰아치며 포효했다. 호주전서 3안타, 일본전서 1안타에 그친 것과는 다른 그림이다. 장위청(3안타 4타점), 스튜어트 페어차일드(2안타 1홈런 4타점), 천천웨이(2안타 3타점) 등이 멀티히트를 때려내며 공격을 이끌었다. 페어차일드, 정쭝저가 나란히 도루 3개를 성공시키는 등 경기 운영 측면에서도 좋은 모습을 보였다.

총력전의 연속이다. 대만은 8일 낮 12시에 한국과 맞대결을 펼친다. 조별리그 마지막 경기인 만큼 모든 것을 쏟아 부을 전망이다. 만약 해당 경기서 대만이 한국을 꺾게 되면, 한국, 호주 등은 경우의 수를 따져야 할 수도 있다. 일단 좡천중아오, 린위민은 나오지 못한다. 이날 각각 55개, 30개의 공을 던졌다. WBC는 선수 보호 차원에서 50구 이상 던진 투수는 의무적으로 최소 나흘 이상의 휴식을 취하도록 하고 있다. 30구 이상 기록한 투수도 하루는 쉬어야 한다.

사진=AP/뉴시스

도쿄=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

